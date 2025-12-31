Slušaj vest

Kako se približava doček Nove godine, Beograđani se suočavaju sa gužvama, zatvorenim ulicama i neizvesnošću oko prevoza. Pronalazak taksija u novogodišnjoj noći često predstavlja izazov, a jedno od najčešćih pitanja je da li će cene biti više nego inače i po kojem obračunu će se naplaćivati vožnje tokom praznika.

Odgovore smo potražili direktno u taksiju, tokom vožnje od Autokomande do Slavije, sa taksistom Boškom Vukovićem, koji je objasnio kako funkcioniše cenovnik u najluđoj noći u godini.

Da li će taksi biti skuplji

Iako mnogi očekuju da se cena vožnji poveća za Novu godinu, taksi prevoz u Beogradu tokom praznika funkcioniše po redovnom gradskom cenovniku. Ne uvode se posebne novogodišnje tarife, već se primenjuju standardne prve, druge i treće tarife, isto kao i svakog drugog dana u godini.

Početna cena vožnje iznosi 320 dinara, što je potvrđeno uključivanjem taksimetra na Autokomandi, a zabeležila je ekipa Blic TV-a. Tokom dana, od 6 do 22 časa, važi prva tarifa.

Kada vožnja postaje skuplja

Druga tarifa počinje od 22 časa i traje do 3 ujutru, što znači da će većina noćnih povrataka sa dočeka biti obračunata po višoj ceni. Ipak, kako napominje taksista, razlika nije velika i predstavlja standardni noćni obračun, a ne praznično poskupljenje.

Primer vožnje na relaciji Autokomanda - Slavija završen je sa iznosom od 525 dinara, bez zastoja u saobraćaju, što daje okvirnu predstavu o tome koliko građani mogu očekivati da plate za slične gradske relacije.

Manje posla nego ranijih godina

Iako se tradicionalno očekuje veći broj vožnji tokom novogodišnje noći, ove godine taksisti ne predviđaju rekordan promet. Prema iskustvu sa terena, promet je primetno manji u poređenju sa prethodnim godinama, a procenjeni pad iznosi oko 30 odsto.

Razlozi se vide u opštoj situaciji, ali i u slabijoj posećenosti grada tokom decembra i dana pred Novu godinu, kada nije zabeležena uobičajena prednovogodišnja gužva.

Zašto je teško pronaći taksi

Problem dostupnosti taksija, naročito u špicu i noću, ne zavisi direktno od ukupnog broja registrovanih taksista, već od činjenice da veliki broj njih poseduje dozvolu, ali nije aktivan. Dodatni pritisak stvaraju saobraćajne gužve i ograničenja u užem centru grada, gde je protok vozila usporen, a pristup određenim lokacijama otežan.

Sve to dovodi do situacija u kojima taksi jeste prisutan u gradu, ali ne može brzo da stigne do putnika.

Šta građani mogu očekivati narednih dana

Tokom prazničnih dana važiće isti cenovnik i ista pravila obračuna. To znači da neće biti posebnih prazničnih poskupljenja, već da se cena formira isključivo prema tarifi i pređenoj kilometraži.

Iako će tokom novogodišnje noći biti teže pronaći taksi, oni koji ga dobiju mogu računati na transparentan obračun i poznate cene.