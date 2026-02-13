Nazire se kraj podstanarskim mukama: Krajišnici u Srbiji mogli bi uskoro da trajno reše stambeni problem
Više od 30 godina nakon što su zbog hrvatske operacije "Oluja" ostali bez svojih domova mnoge krajiške porodice koje su svoj novi dom pronašle u Srbiji konačno bi mogle da reše stambeno pitanje. Kako je nedavno rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić na 7. Sajmu zavičaja u Novom Sadu, Srbija je njihova porodica, tu su sa svojim narodom i najsigurniji.
- A mi ćemo uskoro preduzeti akciju oko otkupa onih stanova što su stranci gradili, a mi vam kao dali, a u stvari vi to plaćate, pa ćemo to sada gledati da rešimo i da vidimo za one koji se još nisu skućili, nema ih mnogo, ali da im pomognemo i da gledamo da i oni mogu da uživaju u svom novom domu, u svojoj Srbiji - poručio je Vučić.
Nisu se svi snašli
Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika, pozdravio je inicijativu predsednika Srbije i za Kurir istakao kako je ovo odlična stvar za Krajišnike.
- Kad bi se ovaj problem rešio barem u naredne dve godine, to bi bila velika stvar, a ljudi bi s leđa skinuli veliki teret. To bi mnogo značilo ljudski - da se Krajišnici konačno osećaju situirano u zemlji u kojoj žive već tri decenije. Većinu tih ljudi koji imaju nerešeno stambeno pitanje čine stariji ljudi i penzioneri, ima raznih ljudi, nisu uspeli svi da se snađu nakon što je zatvorena većina kolektivnih centara u kojima su bili smešteni nakon što su izbegli iz Hrvatske - kazao je Bosnić.
Koliko tačno ima Krajišnika s nerešenim stambenim pitanjem, nije lako utvrditi, ali se zna da postoji više od 2.000 porodica koje su dobile stanove izgrađene od međunarodnih donacija (deo njih je u beogradskom naselju Ovča), ali koji nisu imali pravo da te nekretnine otkupe i prevedu na svoje ime.
Koliko tačno u Srbiji ima Krajišnika bez rešenog stambenog pitanja, teško je utvrditi. Prema rečima Miodraga Linte, u Srbiji živi više od 8.000 izbegličkih porodica iz Hrvatske i Federacije BiH, a ne treba zaboraviti ni prognane s Kosova i Metohije koji imaju status podstanara. Prema nekim drugim podacima, taj broj je mnogo veći i varira između 12.000 i 15.000 ljudi sa statusom izbeglica, a koji nemaju rešeno stambeno pitanje.
Izjava predsednika Vučića da bi njihovo pitanje konačno moglo biti rešeno daje nadu za sve ove porodice da će stanove u kojima žive već godinama moći i da otkupe na svoje ime. Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, istakao je da bi veliki korak bilo rešavanje stambenog pitanja ne samo Krajišnika već i ostalih koji imaju status izbeglica u Srbiji.
- Na ovaj način bi se ispravila diskriminacija prema više od 2.000 porodica kojima iz raznih birokratskih razloga dosad nije dozvoljeno da otkupe stanove u kojima žive već godinama, da postanu vlasnici nekretnina i da to bude trajna integracija u Srbiji. Ako je vaš stan izgrađen sredstvima međunarodnih organizacija, a vi u njemu živite kao podstanar, onda to nije trajna integracija. Očekivanja su velika za te ljude, nadam se da će konačno ovo pitanje biti rešeno, kao i da će i preostale izbegličke porodice koje žive u Srbiji dobiti krov nad glavom - istakao je Linta.
Podsećamo, Regionalni stambeni program (RSP) u Srbiji pokrenut je 2012. godine sa ciljem trajnog zbrinjavanja najugroženijih izbegličkih porodica iz BiH i Hrvatske. Cilj je bio trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stanova, montažnih kuća, paketa građevinskog materijala ili otkupom seoskih domaćinstava.
