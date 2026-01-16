Slušaj vest

Holandska fondacija Stichting Nieuw Thuis, koja se bavi pružanjem podrške različitim društvenim grupama kako bi se uspešno integrisale i postale samostalni članovi društva u Holandiji, naručila je veliki projekat koji obuhvata ukupno 144 stambene jedinice QSpace.

Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

QSpace predstavlja modularni stambeni objekat od biokompozitnih materijala, površine 21 kvadratni metar, koji proizvodi kompanija Holland Composites BV. Ovaj model je unapređena verzija ranijeg koncepta Spacebox, razvijenog za hitne, privremene, ali i dugoročne potrebe stanovanja.

Ovakve stambene jedinice posebno su pogodne za studente, migrante, zdravstvene radnike i druge grupe kojima je potreban brz, prilagodljiv i efikasan smeštaj.

Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

QSpace jedinice mogu se jednostavno slagati i međusobno povezivati, a izrađene su od održivih materijala, poput Duplicora. Prostori su kompaktni, savremenog izgleda i u potpunosti opremljeni za svakodnevni život. Svaka jedinica od 21 kvadrata sadrži prostor za spavanje, čajnu kuhinju i kupatilo sa lavabo­m, tušem i toaletom.

Uz to, QSpace dolazi sa kompletnim elektroinstalacijama, sistemom grejanja, bojlerom za toplu vodu i kablovskim priključkom za prenos podataka.

Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

Kupcima su na raspolaganju različite varijante rasporeda, boja i završne obrade. Početna cena ovih modularnih jedinica smatra se relativno pristupačnom i iznosi od 45.000 evra po objektu.

Prvo naselje sastavljeno od QSpace modularnih jedinica izgrađeno je u rotterdamskom naselju IJsselmonde. Kompleks obuhvata 144 modularna stana i namenjen je mladim ljudima kojima je neophodan hitan smeštaj.