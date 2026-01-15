Slušaj vest

Sve veći broj ljudi koji rešavaju stambeno pitanje razmišlja o gradnji kuće umesto kupovine stana, ali se mnogi susreću sa istim pitanjem, da li je moguće dobiti kredit koji pokriva većinu ili gotovo sve troškove izgradnje, ako nemaju ni zemljište ni veliku ušteđevinu.

Upravo takvu dilemu podelio je jedan korisnik Reddita, navodeći da planira budžet do 200.000 evra i razmatra kupovinu povoljnijeg placa u Karlovačkoj županiji, sa idejom da kuću gradi putem kredita.

- Čitajući iskustva drugih, primetio sam da većina ljudi ili već ima zemljište ili značajan deo novca. Zanima me postoji li iskustvo sa kreditima za gradnju kuće koji pokrivaju skoro sve troškove - naveo je on.

Kupovina zemljišta najveća prepreka

Prema iskustvima drugih korisnika, banke najčešće strogo razdvajaju kupovinu zemljišta i samu izgradnju kuće.

- Problem je u tome što banke uglavnom odvajaju kupovinu zemljišta i izgradnju. Pravi izazov je kupovina zemlje - navodi jedan korisnik.

Drugim rečima, stambeni kredit se uglavnom ne može koristiti i za kupovinu placa i za gradnju kuće, zemljište mora već biti u vlasništvu investitora.

Šta banka traži za kredit za gradnju kuće

Prema onome što su korisnici zaključili, da bi se uopšte mogao odobriti kredit za gradnju, potrebno je imati:

- građevinsko zemljište u vlasništvu,

- pravosnažnu građevinsku dozvolu,

- glavni projekat.

- Računaj da sve ovo dosta košta i da se ništa od toga ne finansira stambenim kreditom - upozorava jedan korisnik.

Hipoteka se u tim slučajevima najčešće upisuje na buduću vrednost kuće, a isplata kredita ide u fazama, kako izgradnja napreduje.

Da li je ključ u ruke lakša opcija

Autor objave se posebno interesovao da li bi angažovanje jedne firme po principu "ključ u ruke", naročito kod montažnih kuća, olakšalo dobijanje kredita.

Odgovori su prilično kategorični:

- Nažalost, ključ u ruke s jednom firmom za banku ne znači ništa. Rizik im je isti - navodi jedan od komentatora.

Bankama je, prema iskustvima korisnika, svejedno da li se kuća gradi u fazama sa više izvođača ili preko jedne firme, kredit se i dalje isplaćuje postepeno, nakon što bankarski nadzor potvrdi da je određena faza završena.

Kako se isplaćuje novac

Kako navode učesnici diskusije, banka većinu sredstava direktno uplaćuje izvođačima radova, dok se manji deo novca isplaćuje vlasniku.

- Ukupno se isplati oko 20 do 30 odsto novca na račun investitora, jer banke znaju da se deo radova ili materijala često plaća van računa ili da investitor neke stvari radi sam - objašnjava jedan komentar.

Cilj banke je, kako se ističe, da kuća bude završena i dobije upotrebnu dozvolu, kako bi mogla da bude predmet hipoteke.