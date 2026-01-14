Slušaj vest

Tokom prošle godine Trst je doživeo pravi mali bum kada je reč o kupcima stanova iz Srbije. Prema procenama agenata i podacima s tržišta, oko 2.000 Srba kupilo je stanove u ovom italijanskom gradu u poslednjih 12 meseci, što Trst svrstava među najtraženije inostrane destinacije za ulaganje domaćeg kapitala. Razlozi su, kako kažu i kupci i posrednici, jednostavni - more i niske cene.

Iako se godinama smatralo da je kupovina stana u Italiji luksuz, Trst je postao izuzetak. Prosečna cena kvadrata u ovom gradu danas se kreće između 2.000 i 2.400 evra, što je manje nego u Beograd, gde prosečan kvadrat prelazi 2.600 evra, ali i povoljnije od Novog Sada, gde se stanovi prodaju po oko 2.200 evra po kvadratu. Kada se Trst uporedi sa italijanskim metropolama, razlika je još izraženija - u Milano kvadrat dostiže i 5.500 evra, dok je u Rimu prosečna cena između 3.500 i 4.500 evra.

Sigurna investicija

Upravo ta razlika učinila je da Trst za mnoge iz Srbije postane racionalan izbor. Za novac koji je potreban za prosečan stan u Beogradu, kupci u Italiji dobijaju nekretninu u gradu na moru, sa stabilnim tržištem i mogućnošću izdavanja.

- Stan sam platio manje nego što bih dao u Beogradu, a imam sigurnu investiciju i opciju da se jednog dana preselim - kaže jedan od novih vlasnika koji trenutno nekretninu izdaje turistima.

Kako kaže, cena kvadrata u starogradnji može da bude i manja od 2.000 evra.

- Zgrade gde su ti stanovi nemaju liftove i automatski je niža cena. Stanovi u zgradi s liftom idu od 2.400 evra pa nagore. Zato sada mnogi stanari ugrađuju spoljašnje liftove, kako bi nekretnina bila skuplja - navodi naš sagovornik.

On dodaje da je za adaptaciju starog stana potrebno oko 400-500 evra po kvadratu i te prepravke rade naši ljudi. Za razliku od Srbije, ugradnja klima poverena je samo firmama sa državnim sertifikatima i dozvolom i košta 1.000 evra. Ulazna metalna vrata u Italiji koštaju neverovatnih 4.000 evra i zato Srbi angažuju naše ljude da im doteraju vrata koja su u Srbiji dosta jeftinija.

Naš sagovornik navodi da u cenu stana ulazi i kolika je energetska efikasnost, a računi za gas i struju stižu na dva do tri meseca.

SAVETI ZA KUPCE * Obavezno izvadite italijanski poreski broj (codice fiscale)

* Računajte na dodatne troškove 8-10% (porez, notar, agencija)

* Proverite da li je stan upisan u katastar bez tereta

* Stariji stanovi su jeftiniji, ali proverite troškove adaptacije

* Ako kupujete za izdavanje - birajte lokacije blizu centra ili mora

- Ono što je obaveza jeste da svaki stan mesečno plaća održavanje zgrade, koje se kreće od 30 do 200 evra, u zavisnosti od starosti nekretnine, kvadrature, energetskog sertifikata...

Mnogi biraju naselje koje, zbog velikog broja Srba, već nosi nadimak - Mala Srbija. Oni koji onde žive kažu da se osećaju kao kod kuće, zahvaljujući mnogobrojnoj zajednici Srba u Trstu, koja im je u nasleđe ostavila školu, crkvu i palate na samom Ponte Rosu. Procenjuje se da između 15.000 i 17.000 Srba živi u Trstu, u gradu sa oko 400.000 stanovnika.

Kupovina

Proces kupovine nekretnine u Trstu traje u proseku od tri do šest meseci i odvija se po jasno definisanim pravilima. Nakon odabira stana i davanja ponude, ključan korak je provera kompletne dokumentacije - stanja u katastru i zemljišnim knjigama, dozvola i obaveza vezanih za održavanje zgrade. Kada prodavac prihvati ponudu, dokumentacija se registruje u Italiji i elektronski dostavlja kupcu u Srbiji na prevod.

Sledi uplata kapare i agencijske provizije, a potom i odlazak kod notara, koji zakazuje datum potpisivanja ugovora. Neposredno pre zaključenja kupoprodaje, kupac uplaćuje preostali iznos na račun notara, jer se završno plaćanje u Italiji obavlja putem bankarskog čeka sa pokrićem. Na dan potpisivanja ugovora notar predaje ček prodavcu, dok kupac preuzima ključeve i dobija notarsku potvrdu o izvršenoj kupovini, koja ima punu pravnu snagu.

Nakon toga slede poreske i administrativne obaveze - prijava Poreskoj upravi, plaćanje godišnjeg poreza na imovinu i poreza za odvoz smeća, kao i prebacivanje komunalnih računa na ime novog vlasnika. Porez je viši za kupce koji u kupljenoj nekretnini ne planiraju da žive.

PROSEČNA CENA KVADRATA U EVRIMA Trst 2.000-2.400

Beograd oko 2.600

Novi Sad oko 2.200

Milano 4.500-5.500

Rim 3.500-4.500

Za kupovinu su neophodni važeći lični dokument i italijanski poreski broj, koji se dobija isključivo preko Ambasade Italije u Beogradu, uz kratak rok izdavanja. Kada je reč o lokacijama, najtraženiji su prestižni kvartovi poput San Vita, zone uz plažu Barkola, kao i delovi oko stare luke i šireg centra, kao na primer San Đakomo, koji je 20 minuta na pešačkoj udaljenosti od centra Trsta.

Stručnjaci procenjuju da interesovanje neće splasnuti ni u narednom periodu, jer Trst i dalje nudi ono što je u većim evropskim gradovima odavno izgubljeno - razumnu cenu kvadrata, stabilnost i kvalitet života. Za mnoge Srbe, taj grad više nije samo vikend-stanica, već dugoročna investicija i nova životna opcija.