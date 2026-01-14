Slušaj vest

Od 1. januara 2026. godine građanima u Srbiji dostupna je nova mogućnost za upis prava na nepokretnosti u katastar i na osnovu starijih pravnih isprava, kroz postupak poznat kao ciljana konvalidacija. Ova procedura uvedena je izmenama Zakona o državnom premeru i katastru i namenjena je svima koji raspolažu starim ugovorima, potvrdama ili drugim dokumentima, ali ranije nisu mogli da izvrše upis zbog formalnih nedostataka, neusaglašenih podataka ili manjkave identifikacije.

U praksi se često javljaju problemi sa razlikama u ličnim podacima na starim ispravama, kao i dileme u vezi sa samim postupkom podnošenja zahteva.

Jedno od takvih pitanja upućeno je Republičkom geodetskom zavodu (RGZ).

- Nepokretnost je kupio moj pokojni otac, ali ugovor nikada nije sproveden u katastru, niti je vođena ostavinska rasprava. Da li mogu da podnesem zahtev za upis ugovora na njegovo ime?

Odgovor nadležnih je potvrdan. Sistem za ciljanu konvalidaciju omogućava podnošenje isprava i u korist drugog lica, uključujući i preminule osobe, pod uslovom da podnosilac zahteva dokaže postojanje pravnog interesa.

U ovom slučaju, dokaz o pravnom interesu predstavlja izvod iz matične knjige rođenih, iz kojeg je vidljivo srodstvo sa preminulim licem, odnosno da je reč o roditelju ili drugom pretku.

Kako to funkcioniše u praksi

To znači da građani nisu obavezni da najpre sprovedu ostavinski postupak kako bi ugovor bio upisan u katastar. Prvo se može izvršiti upis prava na nepokretnosti na ime pokojnog lica, na osnovu starog ugovora, a tek nakon toga se imovina može raspravljati u ostavinskom postupku.

Ovakvo rešenje ima poseban značaj za porodice koje godinama nisu mogle da pokrenu nasleđivanje upravo zbog toga što nekretnina formalno nije bila upisana na ime pretka.

Ciljana konvalidacija ne podrazumeva zaključenje nove kupoprodaje, ne menja sadržinu postojećeg ugovora, niti zahteva retroaktivno plaćanje poreza za samu transakciju. Njena svrha je isključivo potvrđivanje identiteta ugovornih strana i pravne valjanosti stare isprave, kako bi se omogućio zakonit upis nepokretnosti.

Za sve građane koji su zbog administrativnih ili formalnih prepreka godinama bili sprečeni da regulišu vlasništvo, ova procedura predstavlja jednostavniji, brži i dostupniji način da konačno urede imovinsko-pravni status. Ukoliko posedujete stare ugovore sa greškama u imenu, prezimenu, nadimku ili slovnim razlikama, sada je pravo vreme da pokrenete postupak i rešite pitanje vlasništva.