Slušaj vest

Rast cena nekretnina i iznajmljivanja stanova u Srbiji, a posebno u većim gradovima podstakao je mnoge koji imaju pozamašan kapital da ga investiraju u izgradnju apartmana za izdavanje što vide kao sigurno ulaganje koje donosi dobru zaradu.

I pošto je mnogo lakše izgraditi nekretninu na periferiji, nego u centralnim beogradskim opštinama, ljudi se odlučuju za gradnju u naseljima koja imaju dobru vezu sa gradom, kako bi mogli da postignu dobru cenu iznajmljivanja soba i apartmana.

Upravo to potvrđuje oglas o izdavanju soba u hostelu u Borči koje vlasnik Milan izdaje za 20 evra za noć.

- Povoljno izdajem sobe po principu hostelskog smeštaja, sa odvojenim kupatilom u Borči. Na raspolaganju su sobe sa 2, 3, 4 i 6 ležajeva, idealne za turiste, studente, porodice ili manje grupe prijatelja - piše u oglasu koji je Milan objavio na portalu Dijaspora.online.

Vlasnik objašnjava da se hostel nalazi na Putu za Ovču, samo 300 metara od Zrenjaninskog puta.

Vlasnik hostela u Borči izdaje sobe za 20 evra za noć. Foto: Printscreen/dijaspora.online

- Lokacija: Put za Ovču 45, Borča - samo 300 m od Zrenjaninskog puta i 5 km od centra. U neposrednoj blizini se nalaze apoteka, Maxi, menjačnica, pošta, autobuska stanica i restoran (sve u krugu od 20 metara). - ističe Milan.

On dodaje da gosti hostela imaju obezbeđen parking.

- Cena noćenja: 25 evra - na kraju naglašava vlasnik hostela. 

Ne propustiteNekretnineOVDE JE NAJJEFTINIJE NOĆENJE U BEOGRADU: Možete da prespavate za samo 1.000 dinara, ako želite i da jedete koštaće vas svega 20 €!
untitled1.jpg
NekretnineVISOKI PLAFONI, 4 SPAVAĆE SOBE, ROLETNE NA PREKIDAČ: A, kirija prava sitnica: "Za te pare mogu 10 dana na more i to all-inclusive"
stan.jpg
DruštvoSTUDENT IZDAJE SOBE ZA 300 I 250 EVRA! Ljudi šokirani koliko je BAHAT: Taman ti dva cimera OTPLATE to što ti treba da platiš!
screenshot-20230801070202-facebook.jpg
Novčanik"OBEĆALI NAM LUKS SOBU I KUPATILO, KAD SMO STIGLI ZGROZILI SMO SE!" Milena iz Požarevca dogovorila smeštaj na ulici i nagrabusila
pm-1.jpg