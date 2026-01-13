Slušaj vest

Rast cena nekretnina i iznajmljivanja stanova u Srbiji, a posebno u većim gradovima podstakao je mnoge koji imaju pozamašan kapital da ga investiraju u izgradnju apartmana za izdavanje što vide kao sigurno ulaganje koje donosi dobru zaradu.

I pošto je mnogo lakše izgraditi nekretninu na periferiji, nego u centralnim beogradskim opštinama, ljudi se odlučuju za gradnju u naseljima koja imaju dobru vezu sa gradom, kako bi mogli da postignu dobru cenu iznajmljivanja soba i apartmana.

Upravo to potvrđuje oglas o izdavanju soba u hostelu u Borči koje vlasnik Milan izdaje za 20 evra za noć.

- Povoljno izdajem sobe po principu hostelskog smeštaja, sa odvojenim kupatilom u Borči. Na raspolaganju su sobe sa 2, 3, 4 i 6 ležajeva, idealne za turiste, studente, porodice ili manje grupe prijatelja - piše u oglasu koji je Milan objavio na portalu Dijaspora.online.

Vlasnik objašnjava da se hostel nalazi na Putu za Ovču, samo 300 metara od Zrenjaninskog puta.

- Lokacija: Put za Ovču 45, Borča - samo 300 m od Zrenjaninskog puta i 5 km od centra. U neposrednoj blizini se nalaze apoteka, Maxi, menjačnica, pošta, autobuska stanica i restoran (sve u krugu od 20 metara). - ističe Milan.

On dodaje da gosti hostela imaju obezbeđen parking.