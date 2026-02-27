Slušaj vest

Polovinom ove godine planiran je tehnički prijem prve celine kapitalnog projekta obnove Almaškog kraja, navedeno je u saopštenju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Arhitektonsko-urbanistički projekat uređenja Prostorno kulturno-istorijske celine Almaški kraj započet je 2023. godine kao zajednički poduhvat Grada i AP Vojvodine. Ceo proces od samog početka vodi se u skladu sa principima zaštite i revitalizacije kulturnog nasleđa, a nadležnost za utvrđivanje uslova i praćenje izvođenja radova ima Zavod za zaštitu spomenika kulture.

- Prva celina, koja će biti potpuno završena polovinom godine, podrazumeva prostor od Ulice zlatne grede do Ulice zemljane ćuprije, a obuhvaćene su ulice Milovana Vidakovića, Skerlićeva, Zlatne grede, Đorđa Jovanovića, od Kosovske do Platoa Zaharija Orfelina i Save Vukovića, od Platoa do Zemljane ćuprije. Rekonstrukcija je sveobuhvatna i odnosi se na podzemne radove na zameni i izgradnji kompletne infrastrukture, parterno uređenje, obnovu fasada i krovova, obnovu zelenila i sadnju novog, izgradnju zalivnih sistema, uvođenje novog tipa rasvete u skladu sa ambijentom prostora, izmenu saobraćajne regulacije u korist pešaka i biciklista, sa održivim rešenjima za parkiranje, kao i turističku signalizaciju, prilagođenu ambijentu i namenjenu upoznavanju posetilaca sa istorijom kraja - objašnjavaju u Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Projektom arhitektonsko-urbanističkog uređenja, koji potpisuje projektantska kuća DBA i koji je 2023. godine nagrađen na međunarodnom arhitektonskom konkursu „Architizer”, obuhvaćen je prostor površine oko 22,58 hektara, odnosno 28 ulica dužine oko šest kilometara i 600 objekata. Imajući u vidu obim i složenost posla, kao i činjenicu da je reč o zaštićenoj kulturno-istorijskoj celini, sređivanje Almaškog kraja odvija se postupno.

Popločavanje krajem proleća Kako pojašnjavaju u Zavodu, ulice Lađarska, Koste Hadži Mlađeg, Đorđa Rajkovića, Milana Rakića, Zemljane ćuprije, Marka Nešića, Plato četiri krajcare i Almaški plato krajem proleća trebalo bi da u potpunosti budu popločani. Uz uređenje javnog prostora, paralelno se realizuje i projekat obnove fasada, kojim se objektima vraća njihov izvorni izgled i duh vremena.

U planu je da do kraja godine bude završena druga celina – ulice Lađarska, Koste Hadži Mlađeg, Đorđa Rajkovića, Milana Rakića, Zemljane ćuprije, Marka Nešića, Svetosavska, od Save Vukovića do Petra Kočića, i Save Vukovića, od Zemljane ćuprije do Milana Rakića, kao i Plato četiri krajcare i Almaški plato.

- Ostvarena je velika pozitivna promena, a to je da stanovnici tog dela grada imaju potpuno zanovljenu komunalnu infrastrukturu i moderno urbano uređenje, kao i sačuvanu ambijentalnu celinu jednog od najstarijih delova grada. Šira slika, kojoj svi zajedno težimo, jeste da ćemo na kraju imati autentičan prostor koji će biti svojevrsni centar kulturnih i društvenih događanja. Takođe taj prostor, zbog svog izgleda koji odiše 18. i ranim 19. vekom i postaje romantična slika negdašnjeg Novog Sada, biće i turistička tačka koju niko neće zaobići - navode u Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Projekat Almaškog kraja često se navodi kao primeran model saradnje javnog i civilnog sektora, ne samo u Srbiji već i šire.