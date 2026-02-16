Slušaj vest

Novi Sad je, uz Beograd, jedno od najaktivnijih tržišta nekretnina u Srbiji, a po cenama kvadrata je definitivno druga najskuplja destinacija u zemlji, koja će bez svake sumnje dalje da raste, kažu sagovornici Euronews Srbija. Prosečna cena kvadrata u Beogradu je oko 2.700 evra, dok je u Novom Sadu oko 2.100. Ipak, u centru Novog Sada najskuplji kvadrat prodat je za 6.000 evra. Postavlja se pitanje koliko se cene nekretnina u Novom Sadu približavaju cenama u glavnom gradu Srbije.

Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović kaže da ne veruje da će se ikad prosečna cena kvadrata u Novom Sadu približiti onoj u Beogradu.

On navodi da je u Novom Sadu trenutno veća ponuda nego u Beogradu, ali da se isto sve proda kao i u Beogradu i da cene idu na gore.

To što je najskuplji kvadrat u Novom Sadu prodat za 6.000 evra i to u starogradnji, kaže on, pokazuje da su cene respektabilne, ali i naglašava da se to odnosi na eksluzivnu zonu.

- To su ekstremi, to nije prosek. Prosek je tu negde oko 2.100-2.200 evra. To je pokazatelj tržišne snage i to je nekih 25 odsto niže nego cene u Beogradu - rekao je Pašanović.

Pašanović navodi da će se trend rasta cena kvadrata u Srbiji nastaviti.

- Ukoliko nema nekih većih ekonomskih ili političkih kriza, cene treba da idu na gore. Dok god nije neka velika ekonomska ili finansijska kriza, dotle cene rastu, jer nekretnine su uvek najsigurnija imovina i cene permanentno rastu. To je normalno - dodaje on.

Foto: Kurir.rs/T.M.

Pašanović kaže da kod nekretnina nije nenormalno da cene rastu, nego je nenormalno kad cene padaju.

On navodi da cena nekretnina svuda na svetu konstantno raste.

Kakva je ponuda, a kakve su cene

Pašanović kaže da su i u Novom Sadu najtraženiji stanovi od oko 60 kvadrata.

- To je dvoiposoban model koji smo naučili iz bivše države, koji se pokazao kao najoptimalniji u smislu da tu može da živi dvočlana, tročlana i četvoročlana porodica. Jednostavno treba imati dnevnu, spavaću i tu dečiju sobu ili gostinsku. To je otprilike neka kvadratura koja se najviše gradila, najpristupačnija je i najviše ljudi se opredeljuje za nju - dodaje on.

Prema aktuelnim podacima sa portala 4zida.rs, prosečna oglašena cena stanova u Novom Sadu trenutno iznosi 2.728 evra po kvadratu, dok se raspon cena kreće od 2.121 do 3.334 evra po metru kvadratnom, u zavisnosti od lokacije, tipa gradnje i strukture stana.

- U poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je prosečna cena iznosila 2.647 evra po kvadratu, zabeležen je rast od oko tri odsto na godišnjem nivou - rekla je PR menadžer 4zida Aleksandra Mihajlović.

Ona kaže da u odnosu na prvi kvartal 2024. godine, kada je prosečna cena bila 2.454 evra, rast iznosi približno 11 odsto, što potvrđuje da tržište i dalje beleži uzlazni trend, ali znatno umerenijim tempom nego u periodu neposredno nakon pandemije.

Foto: Shutterstock

Kada je reč o ponudi, u Novom Sadu je trenutno oglašeno 13.637 stanova, što čini oko 40,6 odsto ukupne ponude u Srbiji na sajtu 4zida.

- Ovaj podatak jasno pokazuje da je Novi Sad, uz Beograd, jedno od najaktivnijih tržišta u zemlji. U segmentu novogradnje trenutno je oglašen 41 projekat, sa cenama koje se kreću od 1.340 do 2.750 evra po kvadratu, u zavisnosti od lokacije, spratnosti i kvadrature. Najniže cene odnose se na veće stanove, na primer, petosoban stan od 140 metara kvadratnih, dok su manji stanovi u atraktivnijim delovima grada bliži gornjoj granici cenovnog raspona - rekla je Mihajlović.

Ona navodi da je novogradnja najzastupljenija u naseljima Telep, Klisa, Petrovaradin, Grbavica i Veternik.

"Osećaj grada, ali ne metropole"

Da je tržište nekretnina u Novom Sadu atraktivno sigurno u poslednjih deset godina kaže Pašanović.

On je rekao da je Novi Sad proširio svoj univerzitetski centar i biznis centar, grad je koji pruža pun sadržaj za ljude koji dolaze iz manjih mesta.

Prema njegovim rečima, Novi Sad je komotniji grad nego Beograd koji je metropola.

- Novi Sad je tu još uvek ispod pola miliona stanovnika i ima taj osećaj grada, ali ne metropole - navodi on.

Pašanović kaže da će Novi Sad bez svake sumnje dalje da raste.