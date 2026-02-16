Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je orden Đurkoviću za postignute rezultate i unapređenje elektroenergetskog sektora.

Đurković radi na kostolačkom kopu „Drmno“ skoro 12 godina i bio je član posade koja je iskopala rekordnu desetomilionitu tonu uglјa u 2025. godini, koja će biti zapisana u istoriji „Elektroprivrede Srbije“ kao jedna od najboljih godina rada kopa „Drmno“.

Rezultat truda i rada rudara EPS je i proizvodnja uglja koja je u prošloj godini bila veća za sedam odsto, odnosno za dva miliona tona u odnosu na 2024. godinu.

Foto: Antonio Ahel

Đorđe je rukovodilac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji i primer je radnika koji je profesionalni put gradio postepeno, odgovorno i posvećeno. Tokom karijere on dokazuje, ne samo visoku stručnost u radu sa složenom rudarskom mehanizacijom, već i snažan lični integritet, besprekornu radnu disciplinu i duboko razumevanje značaja timskog rada. U svakodnevnom radu poznat je kao kolegijalan, odgovoran i profesionalan radnik koji nikada nije zakasnio na smenu.