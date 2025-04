Novi Sad je izuzetno atraktivan za mlade ljude, kao i za one koji hoće da pokrenu sopstveni biznis. Priliv stanovništva je poslednjih godina sve veći, pa je Srpska Atina postala i izuzetno atraktivna turistička destinacija. Ljudi iz celog sveta dolaze ovde, što u velikoj meri utiče na povećanje potražnje za stanovima za rentiranje, kako onih koji se iznajmljuju na dan, tako i onih na duže. Ljudi su zato spremni da ovde ulažu u nekretnine , jer se takva investicija isplati, kaže Jovan Vujadinović, direktor BAK nekretnina iz Novog Sada.

- Sve je više ljudi iz Republike Srpske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine koji ulažu u stanove u Novom Sadu. Veliki broj njih dolazi i iz unutrašnjoisti, kao i iz ostalih delova Vojvodine. Na to utiče ne samo to što je naš grad univerzitetski, već i činjenica da veliki broj stranih kompanija ulaže u Novi Sad i okolinu. Sve to povlači i potražnju za stanovima.