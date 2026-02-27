Slušaj vest

Kroz digitalizaciju, robote u poštanskim centrima i širenje mreže paketomata, korisnici sada mogu brže i praktičnije primati naručene proizvode sa sajtova kao što su AliExpres, Temu i Amazon.

Kakav je to revolucionarni sistem koji je najavila Pošta Srbije, za "Puls Srbije", otkrila je Bojana Nikolić - direktor Funkcije usluga i prodaje.

- Želim da istaknem da je Pošta Srbije, zajedno sa upravom Carine i Ministarstvom finansija, radila na projektu automatizacije najavnih podataka. Što znači da elektronska trgovina u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju beleži ogroman rast, a sve više ljudi kupuje u inostranstvu. Ovim projektom omogućili smo da pošiljke stižu mnogo brže do krajnjih korisnika. Prethodni procesi su zahtevali ručni rad, dok sada digitalizacija i automatizacija procesa - od sortiranja, transporta do svih procedura u Carini značajno skraćuje rokove isporuke - objasnila je Nikolić.

Bojana Nikolić, direktor Funkcije usluga i prodaje Foto: Kurir Televizija

Brza isporuka uz tačne podatke

Istakla je da pravovremena i precizna registracija omogućava korisnicima da pošiljke stignu brzo i u predviđenim rokovima.

- Kojom brzinom će pošiljke stizati zavisi pre svega od avioprevoznika i transportnih ruta, ali kada pošiljke stignu u Poštu Srbije, trudimo se da njihova isporuka bude u rokovima sličnim unutrašnjem poštanskom saobraćaju - što znači veoma kratko. Takođe, veoma je važno da prilikom registracije i kupovine unesu tačne podatke - adresu, mesto stanovanja i broj telefona. Na taj način možemo ih blagovremeno obavestiti o prispeću pošiljaka - nadovezala se.

Digitalizacija i fleksibilnost na prvom mestu

Nikolić ističe da su automatizacija pošiljki, roboti u poštanskim centrima i širenje mreže paketomata značajno unapredili brzinu i fleksibilnost usluga.

Temu, onlajn kupovina Foto: Shutterstock

- Ove i prethodne godine fokus je bio na digitalizaciji i automatizaciji: uvedeni su roboti u pet poštanskih centara, skraćeno vreme obrade pošiljaka, zamenjen ručni rad, a sada smo i međunarodne pošiljke automatizovali i sortiramo ih kao unutrašnje. Takođe, širenje mreže paketomata omogućava korisnicima da podignu pošiljku kada i gde njima odgovara, što dodatno povećava fleksibilnost. Obeležili smo godinu značajnim napretkom u digitalizaciji i automatizaciji i nastavljamo dalje, idući u korak sa savremenim trendovima u poštanskom saobraćaju - zaključila je Nikolić.

"Ovim projektom smo omogućili da pošiljke stižu mnogo brže do krajnjih korisnika" Bojana Nikolić za Kurir televiziju: "Obeležili smo godinu značajnim napretkom"

