Svima onima koji teško stižu da izvrše svoje finansijske obaveze, stoji nad glavom senka izvršitelja. Zašto skoro svaka intervencija izvršitelja izaziva u javnosti osećaj nepravde i surovosti sistema.

Da li će do kraja ove godine javni izvršitelji dobiti novu nadležnost, za Kurir televiziju, govorio je Vujadin Masnikosa, predsednik Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja.

- Suština je u tome kome određena rešenja zapravo odgovaraju. U javnosti se često stvara utisak da pojedine situacije idu naruku javnim izvršiteljima, ali to jednostavno nije tačno. Na primer, kada govorimo o visokim računima za električnu energiju ili komunalne usluge, problem najčešće nastaje mnogo ranije - rekao je Masnikosa.

Gde se javlja problem?

On objašnjava da ignorisanje pošte i nepreuzimanje rešenja ne rešava problem dugovanja, već može dodatno komplikovati situaciju.

- Vrlo često se dešava da građani, kada predmet dođe kod javnog izvršitelja, tvrde da nisu primili rešenje o izvršenju. Kasnije prigovaraju visini računa za struju, vodu ili neku drugu komunalnu uslugu, uz obrazloženje da toliku potrošnju nisu imali. Međutim, deo građana se vodi logikom da će izbeći obavezu ukoliko ne prime poštu ili je ne preuzmu od poštara. To, naravno, nije rešenje - objasnio je.

Ključ je u pravovremenoj reakciji

Masnikosa poručuje da građani ne ignorišu poštu i da svoja prava mogu zaštititi ukoliko postupaju na vreme i u skladu sa zakonom.

- Moj apel je da svaku poštu koju dobiju prime, otvore i pažljivo pročitaju. Ukoliko se ne slažu sa iznosom potraživanja, imaju pravo da podnesu prigovor. U tom slučaju predmet ide na sud, koji dalje odlučuje. Dakle, postoji pravni put i mehanizam zaštite, ali je važno reagovati na vreme - kaže Masnikosa.

Zastarelost nije automatski spas

On objašnjava da se na zastarelost duga može pozvati samo u zakonom propisanom roku i kroz odgovarajući prigovor, jer bez toga potraživanje ne prestaje samo od sebe.

- Građani često smatraju da zastarelost automatski znači brisanje duga, ali to nije tačno. Zastarelost ne deluje sama od sebe. Postoje tačno određeni rokovi u kojima dužnik mora da istakne prigovor zastarelosti. Ako, na primer, poverilac podnese predlog za izvršenje na osnovu računa koji je zastareo, a javni izvršitelj donese rešenje o izvršenju, građanin mora da izjavi prigovor. Samo ukoliko se prigovor podnese, sud može da usvoji zastarelost kao osnov i odbije potraživanje.

Šta se dešava ako građani ne reaguju na vreme?

On zaključuje da građani često reaguju tek kada dođe do blokade primanja, ali tada uglavnom bude kasno jer su prethodno propustili zakonske rokove za zaštitu svojih prava.

- U praksi se dešava da građani ostanu pasivni, verujući da je dug zastareo i da neće biti posledica. Međutim, kada dođe do blokade računa, zarade ili penzije, tek tada se pozivaju na zastarelost. Tada je često kasno, jer su propustili zakonske rokove da zaštite svoja prava - zaključio je.

