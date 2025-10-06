Slušaj vest

U praksi se često sporimo oko "malih, ali skupih" stvari tačnije situacija: buka u zgradi posle ponoći, šteta od vode, nelegalni radovi, oštećen lokal, neisporučena roba…

Dok sve to dokažete na sudu – meseci i godine prođu, a na kraju i solidna količina novca. Rešenje može biti predlog da javni izvršitelji dobiju novu nadležnost: da na licu mesta sačine zapisnik o konstataciji činjenica, dokument koji bi sud odmah mogao da uzme kao dokaz – rešenje koje u mnogim državama već funkcioniše.

Da li bi to ubrzalo sporove i rasteretilo sudove ili otvara prostor za zloupotrebe? O ovome su govorili gosti emisije "Redakcija": Vujadin Masnikosa iz Komore javnih izvršitelja, advokat Nebojša Perović i novinar Saša Pešić:

Nebojša Perović Foto: Kurir Televizija

- Svim tim radnjama bi trebao da prisustvuje neko ko bi štitio pravo. Ali, pošto nije moguče da to bude sudija ili tužilac, onda preostaje da da to bude advokat. Ili advokati strane koja je angažovala izvršitelja da bi sekonstatovala neka činjenica ili advokat suprotne strane ili zajedno. Izvršitelj utvrđuje recimo, da su skinuti lanci i katanci sa neke farbike, mora da bude prisutan advokat. Ako već uređujemo prostor koji čini prava ljudi, onda moramo imati i obavezno prisustvo advokata u svim radnjama - kaže Perović i dodaje:

- Mora da se uvede pred sudom da stranku može da zastupa isključivo advokat. Ta mantra iz vremena komunizma, kad je svako bio svakom advokat, mora da nestane. Kada to budemo imali, onda ovo neće da bude sporno. Svako će angažovati advokate. Kada policija vrši pretres stana, onda postoji svedoci koji kažu da je policija došla i vršila pretres stana. Mi tu moramo imati svedoka. Taj svedok jedino mora da bude adokat.

Vujadin Masnikosa Foto: Kurir Televizija

Funkcionisanje po inostranom modelu

- Mi Srbi ne treba da izmišljamo toplu vodu, a vrlo često smo skloni tome. Rešenja koja postoje u drugim zemljama, treba primeniti i kod nas. Zato, izvršitelji ne bi bili samo posmatrani za naplatu struje i vode, već bi bili na usluzi većem broju građana. Sve može da ima dobar i loš pojavni odjek. Kakav će imati u Srbiji, to zavisi od svih nas - kaže Masnikosa i dodaje:

- Međutim, ako je zakonsko rešenje dobro napisano, onda to zaista može da bude dobro. Naše društvo se menja, nekada smo bili u zatvorenom društvu. Međutim sada postoje brojne situacije kada ne poznajemo ni komšije, a kamoli susede. Dok smo živeli u patrijahalnom društvu sporovi među komšijama nisu postojali. Danas, mi moramo da primenimo neke institute sa kojima su se recimo strane zemlje susrele pre nas.

Saša Pešić Foto: Kurir Televizija

Izvršitelji u Francuskom sistemu

Pešić objašnjava kako u Francuskoj funkcioniše Zapisnik sudskog izvršitelja:

- U Francuskoj sudovi nisu efikasni isključivo zato što su oslobođeni utvrđivanjem činjenica. Te zapisike koje sačinjavaju izvršitelji jesu važan dokazni instrument i time rasterećuju sudove. Međutim, sudovi svakako određuju kraj i njihova efikasnost zavisi od mnogo drugih faktora - kaže Pešić i dodaje:

- Što se tiče izvršitelja u Francuskom sistemu, oni imaju dosta ključnih nadležnosti. Kao što su na primer dostave sudskih akata, urućenje tužbi, poziva, izvršenja i nekih drugih akata. Takođe, oni su zaduženi za sprovođenje izvršenja odluka suda, mislim na sprovođenje prinudnih mera. Sastavljaju i zapisnike o konstataciji činjenica.

Jelena iz Kragujevca se već godinama sudi sa svojom komšinicom, koja po njenim rečima, ne zaustvlja nasilje drugih:

Jelena Foto: Kurir Televizija

- Sa njom sam otišla na sud, ali ona je i tamo nastavila sa vređanjem i provokacijama. Dva policajca su je sprečili da me napadne. U sudnici nismo imali dva minuta da ispričamo šta imamo. Žena je jedva čekala da završi sa nama. Komšinica mi je rekla najstrašnije uvrede tamo. Pre nekoliko dana je napala stariji bračni par, tukla ih je štapom i maltretirala, tako da ja nisam jedini slućaj u zgradi koji ima problem sa njom - ispričala je ona za Kurir televiziju.

