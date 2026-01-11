Slušaj vest

Ako u svom domu često primećujete manjak novca ili osećate da vam finansijska stabilnost izmiče, razlog se možda krije u detaljima koje svakodnevno držite na frižideru.

Na prvi pogled, obični ukrasi, magnetne slike ili biljke deluju bezazleno, ali prema principima drevne istočnjačke filozofije, koja se sve češće primenjuje i kod nas, čak i sitni predmeti mogu uticati na protok energije u vašem prostoru i time simbolično uticati na obilje.

Frižider je centralni element svake kuhinje, pa mu feng šui filozofija pridaje veliki značaj. Ne samo da u njemu čuvamo hranu, već prema ovom tumačenju, ovaj neizostavni kućni aparat pripada elementu metala, što ga čini simbolom stabilnosti i finansijske sigurnosti.

Kada se na njega postavljaju ukrasi u vidu dekorativnih magneta koji pripadaju elementu drveta, poput biljaka ili drvenih detalja, dolazi do sukoba elemenata. Takav sukob simbolično dovodi do toga da u tom prostoru "curi" bogatstvo, a energija postaje blokirana. Isto pravilo važi i za uređaje poput mikrotalasne pećnice, koji takođe mogu narušiti sklad energije na ovom važnom mestu u kuhinji.

Foto: Printscreen Instagram/reset_energia

Frižider treba da bude uredan i čist

Ipak, cilj feng šuija nije uvođenje zabrana, već promišljeno uređenje doma koje podržava protok pozitivne energije i dobrobit ukućana. Kuhinja je zato posebno značajna, jer hrana koju u njoj pripremamo i čuvamo simbolizuje obilje i zdravlje porodice.

Frižider, kao središnji element kuhinje, treba da bude uredan i čist, jer se nered u ovom prostoru odražava i na energiju u domu. Prazan ili neuredan frižider može simbolizovati nedostatak obilja, dok dobro snabdeven i uredan frižider odaje osećaj sigurnosti i prosperiteta.

Umesto nagomilavanja računa, papira ili ukrasa na njegovoj gornjoj površini, kao i neprimerenih magneta na vratima koji ne donose sreću, idealno je na frižider postavljati podsetnike na lične ciljeve, fotografije dragih uspomena ili simbole ličnih dostignuća.

Ovi detalji stvaraju pozitivnu energiju i podstiču osećaj ispunjenosti, koji je neophodan za dalji prosperitet. Mali dodaci, poput crvenih detalja ili suptilnih simbola obilja, takođe mogu pojačati energiju blagostanja u prostoru, pa samim tim i u kuhinji.

Bračni par nije primetio dobitni loto listić na frižideru Foto: Leila Cutler / Alamy / Profimedia

Na kraju, feng šui stručnjaci, poput Mari Jap, koja je o ovom konkretnom detalju pisala u svojoj knjizi Feng šui za moderan život, naglašavaju da se ne radi samo o simbolici.

Uredna i funkcionalna kuhinja utiče i na praktičnu stranu života. Hrana koju pripremamo i čuvamo u ovom prostoru podržava zdravlje i vitalnu energiju, a samim tim i osećaj sigurnosti u porodici.

Održavanjem reda i promišljenim postavljanjem detalja na frižideru, prema praktičarima ove filozofije, možemo stvoriti prostor koji podstiče obilje, mir i sklad u domu.