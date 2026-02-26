Slušaj vest

U Velikoj Britaniji na prodaju je jedna od najneobičnijih nekretnina na tržištu. Reč je o kući iz 1511. godine, uklesanoj direktno u peščar, koja se prodaje po ceni od 525.000 funti (598.531,30 evra).

Nekretnina se nalazi u selu Wolverley, nedaleko od Kidderminstera, u grofoviji Worcestershire.

Ova pećinska kuća bila je više od 60 godina u privatnom porodičnom vlasništvu i očuvana je u izvornom obliku, ali je potpuno prilagođena savremenom načinu života.

Život u steni, ali sa modernim komforom

Iako spolja deluje kao istorijski kuriozitet, enterijer nudi sve što je potrebno za udoban život. U kući se nalaze tri spavaće sobe, potpuno opremljena kuhinja sa modernim aparatima, mašina za pranje veša, prostrano kupatilo sa tuš kabinom, kao i elegantan drveni nameštaj.

Posebnu pažnju privlači jedna spavaća soba smeštena direktno unutar same pećine, što prostoru daje autentičan srednjovekovni ambijent, ali bez odricanja od savremenih pogodnosti, uključujući i internet konekciju.

Više od 10.000 kvadrata vrta sa vodopadima i jezerima

Nekretnina se prostire na 2,5 jutara zemljišta, odnosno na više od 10.000 kvadratnih metara pažljivo uređenih vrtova.

Na imanju se nalaze vodopadi, ukrasna jezera i terase sa pogledom na prirodu, što dodatno podiže vrednost ove jedinstvene kuće.

Prema navodima portala Luxury Property News, kuća u steni predstavlja spoj drevne istorije i savremenog komfora, nudeći retku priliku za život u ambijentu koji podseća na filmsku scenografiju, ali uz sve pogodnosti modernog doma.

Za kupce koji traže nekretninu sa karakterom i pričom dugom više od pet vekova, ova pećinska kuća predstavlja investiciju koja se retko pojavljuje na tržištu.