Samanta Hul je za 25.000 dolara stvorila praktičan životni prostor koji spolja ostaje neupadljiv.

Na prvi pogled, belo vozilo parkirano pored puta ne odaje mnogo. Spolja je jednostavno, gotovo neupadljivo, ali ipak dovoljno prepoznatljivo da podseti prolaznike na njegovu nekadašnju namenu. Ali čim se otvore zadnja vrata, slika se potpuno menja; bivša ambulantna kola su sada mala, funkcionalna i pažljivo dizajnirana kuća na točkovima.

Samanta Hul, 32-godišnjakinja koja dokumentuje svoj život u ovom neobičnom prostoru na svom Instagram profilu @somewhere_in_between_, kupila je stara ambulantna kola preko Fejsbuk Marketplejsa za 7.000 dolara i otkrila svoju priču časopisu People.

Vozilo, kaže u članku, ranije je bilo u privatnom vlasništvu i najverovatnije je korišćeno za prevoz pacijenata između bolnica. Dopala joj se ta činjenica, činilo joj se da nije korišćeno tako intenzivno kao klasična ambulantna kola koja svakodnevno izlaze na hitne slučajeve.

Nakon kupovine, usledila je velika transformacija. Uložila je još 18.000 dolara u renoviranje, a rezultat je kompaktan, ali iznenađujuće udoban prostor za život, rad i putovanja. Enterijer sada sadrži šporet na gas, pravi tuš i sofu na razvlačenje koja se pretvara u krevet. Sve je podređeno praktičnosti, ali i osećaju doma, tom posebnom utisku da se čak i u malom prostoru može živeti slobodno, organizovano i udobno.

Ono što najviše iznenađuje njene posetioce je kontrast između spoljašnjosti i enterijera. Dok vozilo spolja izgleda skromno i pomalo industrijski, unutrašnjost otkriva sasvim drugu priču. Samanta priznaje da joj se zapravo sviđa ova nenametljivost. Spoljašnji izgled ne privlači previše pažnje, što joj daje osećaj privatnosti i sigurnosti tokom putovanja.

- Možda će me ljudi ostaviti na miru i pomisliti da ovde nema šta da se vidi - našalila se za People, opisujući svoj dom.

O neobičnim iskustvima i jednom pitanju koje uvek dobija

Ipak, radoznalosti ne manjka, a Samanta često privlači poglede i pitanja. Ljudi su zainteresovani kako je tekao proces renoviranja, koliko je sve koštalo, kako je organizovala prostor i da li je i dalje mešaju sa pravim ambulantnim kolima. Ali jedno pitanje, kaže ona, postavlja se češće od svih ostalih i uvek je nasmeje.

S obzirom na prethodnu namenu vozila, mnogi pratioci na društvenim mrežama pitaju je da li je imala neka neobična iskustva ili oseća "prisustvo" u prostoru. Konkretnije, neki je čak pitaju da li je kombi ukletog karaktera. Samanta kaže da nikada nije doživela ništa čudno. Jedini fizički tragovi koji su ostali od starih ambulantnih kola su nekoliko: zadnji vazdušni lift, svetla i dvokrilna vrata. Nema natprirodnih priča, barem za sada.

Život u vozilu, otkriva na Instagramu, omogućava joj da radi na daljinu, putuje sa svojim psom Lunom i menja okolinu kad god poželi. Ali takav način života, priznaje, ima i svoju "mirniju stranu". Putovanje može biti usamljeno, posebno kada se posao obavlja u potpunosti onlajn i nema svakodnevnih sastanaka u kancelariji. Zato pokušava da organizuje sastanke sa ljudima na putu, održava kontakte i gradi malu zajednicu gde god da se nađe.

Pomaže joj Luna, trogodišnji zlatni retriver koji joj pravi društvo na svakom kilometru. Pas u malom prostoru nije samo kućni ljubimac, već pratilac, rutina i emocionalna konstanta. Samanta kaže da izolacija ponekad postoji, ali nije dovoljna da je natera da odustane od života koji je izabrala. Prednosti, veruje ona, ipak nadmašuju mane.

Priča o ovom preuređenom "ambulantnom vozilu na točkovima" nije samo još jedna epizoda iz popularnog sveta života u kombiju. Ona pokazuje koliko fleksibilan može biti koncept doma. Za neke je to stan sa puno kvadratnih metara, za neke kuća sa baštom, a za neke vozilo koje je nekada imalo potpuno drugu funkciju. U Samantinom slučaju, prostor koji je nekada bio povezan sa hitnom pomoći, prelazima i bolničkim hodnicima transformisan je u mesto sporijeg ritma, lične slobode i svakodnevnog života.

I možda je to najveći šarm ove kuće na točkovima: nije savršena spolja, nije klasična niti očekivana, ali je promišljena, funkcionalna i njena. A iza belih vrata nekadašnje ambulante krije se enterijer koji dokazuje da dobar dizajn ne mora početi sa idealnim prostorom, ponekad počinje sa najneočekivanijim mogućim vozilom.