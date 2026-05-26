Skupi stanovi odvraćaju kupce i usmeravaju ih ka jeftinijim nekretninama — montažnim kućama, u kojima za upola manje novca mogu da obezbede udoban krov nad glavom.

Kod nas montažne kuće tek sada postaju hit, dok se u svetu uveliko grade i montažne zgrade. Osim što štede vreme, materijal i novac, sigurnije su u slučaju potresa i dugovečnije od zidanih, zahvaljujući čeličnoj konstrukciji LGSF od koje se prave.

Ključ u ruke može se dobiti za svega tri meseca, a najidealnije je ukoliko kupac već ima svoj plac. Kao i za zidane kuće, i kod postavljanja montažnih kuća kupac mora da ishoduje građevinsku dozvolu i dozvolu za priključke na komunalnu infrastrukturu.

- U zavisnosti od veličine, kvadrat u sivoj fazi košta od 120 do 180 evra, bez temeljne ploče, premda i nju građevinske firme mogu da obezbede. Kuća se može dobiti i gotova, urađena po projektu kupca, za otprilike 550 evra po kvadratu - kaže za Dnevnik Slobodanka Gajić, iz jednog preduzeća iz Veternika i dodaje: 

- Svaka montažna kuća, kao i zidana, mora da ima svoj projekat, na osnovu kojeg se radi statički proračun, a prema tom proračunu i sama konstrukcija. Važna je izolacija kuće, a ona je standardna, kao i kod zidanih objekata. Koriste se mineralna vuna, OSB ploče, stiropor, paropropusna folija i demit fasada.

Posle montiranja čelične konstrukcije slede drugi radovi. Zidovi se pune materijalom koji odredi kupac, postavljaju se stolarija, podovi i pločice u kuhinji, kupatilu i predsoblju.

U Hrvatskoj izgrađena prva montažna zgrada

U Srbiji, naglašava sagovornica Dnevnika, vlada veliko interesovanje za montažne kuće. Kupci su zainteresovani ne samo za montažne kuće od stotinak kvadrata već i za duplo veće.

Kod nas još nije krenula gradnja montažnih zgrada, ali je u Hrvatskoj već započeta — izgrađena je dvospratna zgrada sa šest stanova.

Ali pre tih radova dolaze majstori koji postavljaju utičnice po projektu, provlače kablove kroz čelične konstrukcije i uvode struju, grejanje i vodu.

- Za sve ove radove kupac može, a ne mora, da angažuje majstore, jer ima građevinskih firmi koje grade montažne kuće po sistemu "ključ u ruke". I u takvim slučajevima sa izvođačem radova dogovaraju se oko izbora podova, stolarije, keramičkih pločica i moleraja u sobama i na fasadi - naglašava Slobodanka Gajić.

