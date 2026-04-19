Da li je bolje kupiti stan, zidanu ili montažnu kuću – pitanje je koje sve više ljudi postavlja u uslovima rasta cena i složenih procedura. Nenad Đorđević iz Udruženja Klaster nekretnine poručuje i da je prvi korak uvek jasan – precizno odrediti budžet.

Pri rešavanju stambenog pitanja, najvažnije je krenuti od finansijskih mogućnosti, a tek potom uzeti u obzir želje i planove.

- Mora se krenuti od budžeta. Prošle godine oko 14 odsto ukupnih transakcija na tržištu nekretnina realizovano je finansiranjem kroz kredit. To je više nego pre tri godine kada je bilo šest, sedam odsto. U odnosu na neke razvijene zemlje, gde je to preko osamdeset odsto, kod nas je to mali procenat - navodi Đorđević.

Zbog toga, kaže, najpre treba dobro da se iskalkuliše budžet i da se poveže sa tim na kojoj lokaciji želite da kupite nekretninu.

Stanovi dominiraju tržištem

Na pitanje šta je najracionalniji izbor u ovom trenutku – stan, zidana ili montažna kuća, Đorđević poručuje da to najpre zavisi od lokacije.

- U centralnim gradskim lokacijama bilo kog grada nemamo veliku površinu neizgrađenog građevinskog zemljišta. Znači, stanovi su najracionalniji kao izbor zbog toga što se oni grade tamo gde se sruše prethodno izgrađeni objekti i na relativno maloj površini zemljišta može da se izgradi veliki objekat, tako da cena zemljišta najmanje ulazi u kalkulaciju o ceni kvadratnog metra stana- objašnjava Đorđević.

Ukazuje i da se zbog toga stanovi najviše i kupuju u Srbiji, kao i da je prošle godine preko 60 odsto prometa na tržištu nekretnina bio promet stanova.

Kuća – više prostora, ali i veći troškovi

Iako kuća nudi više prostora i viši kvalitet stanovanja, ona podrazumeva i veće troškove.

- U kući je mnogo veći kvalitet stanovanja, ali je cena veća i troškovi održavanja su mnogo veći - naglašava Đorđević.

Sa druge strane, u relativnom odnosu, kuća može biti isplativija.

- Kuća je bolja investicija u relativnom odnosu zato što za nešto veću cenu na istoj lokaciji dobijete mnogo veću kvadraturu. Međutim, u apsolutnom iznosu stan je jeftiniji i zbog toga se ljudi odlučuju za stan - dodaje Đorđević.

Montažne kuće – jeftinije, ali kraćeg veka

Iako zidani objekti i dalje dominiraju tržištem nekretnina u Srbiji, poslednjih godina sve su popularnije montažne kuće, pre svega zbog niže cene i brže gradnje.

- Brže se grade i sada u poslednjih nekoliko godina od kada je cena izgradnje objekata drastično povećana, njihova cena gradnje je niža od cene gradnje zidanih objekata - kaže Đorđević.

Ipak, imaju i značajan nedostatak.

- Amortizacija je kraća. Kod svih tih montažnih objekata, u zavisnosti od vrste amortizacije, je 30 do 40 godina, a kod zidanih objekata je na 100 godina. Tako da mnogo duže traju i samim tim i ta neka veća cena u startu koja treba da se plati, na period od sto godina izađe mnogo manja nego kod montažnog objekta - objašnjava Đorđević.

Krediti i zamke pri kupovini

Banke su posebno oprezne kada je reč o kućama, naročito zbog legalnosti objekata.

- Svi objekti na parceli moraju da budu legalni i upisani u katastar da bi se upisala hipoteka - kaže Đorđević.

Čak i manji nelegalni objekti mogu biti prepreka.

- Dešava se da zbog neke šupe ili odstupanja procenitelj ne može da proceni objekat kao kolateral za kredit - dodaje Đorđević.

Ističe da banke gledaju da se obezbede da ono na šta daju kredite bude trajno i da obezbedi da kolateral postoji i da vredi dok se kredit ne otplati, a to je 20 do 30 godina.

Gde građani najčešće greše

Govoreći o tome gde građani pri kupovini nekretnine najčešće greše, Đorđević kaže da greške zavise od konkretne situacije, ali jedno pravilo važi za većinu.

- Najlakše je kupiti stan, jer je cena najniža u relativnom odnosu i najlakše se upisuje hipoteka. Nema tih problema koji su vezane za to da li je nešto legalno ili nije, pošto je to kod stana najčešće tako kako je, tako kako je uknjižen, tako je faktičko stanje na terenu u 95 odsto slučajeva, što kod kuće nije tako - kaže Đorđević.

Ipak, konačna odluka zavisi od potreba i mogućnosti svakog pojedinca.

- To su individualne stvari i ne može se izvući jedno opšte pravilo - zaključuje Đorđević.