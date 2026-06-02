Globalna inovativna biofarmaceutska kompanija AstraZeneca obeležila je ovogodišnje učešće na petom, jubilarnom CIM Forumu u Kotoru kroz tri ključna segmenta koji spajaju nauku, umetnost i društvenu odgovornost. Kao lider u oblasti onkologije, kompanija koja čak četvrtinu svojih prihoda ulaže u istraživanje i razvoj i poseduje terapije za više od 100 bolesti, AstraZeneca je ovog puta pokazala da inovativnost ne dolazi samo kroz laboratoriju. Pod krovnom temom festivala „Alhemija stvaranja – Čarobnjaci svojih profesija“, pokazali su kako se menjaju pravila igre i u načinu na koji se komunicira o najvažnijim zdravstvenim temama.

AstraZeneca - Inovacija koja traje

Centralni događaj učešća kompanije bio je panel pod nazivom „AstraZeneca - Inovacija koja traje“, koji je otvorio diskusiju o tome kako savremena komunikacija i kreativne industrije mogu postati moćan alat za podizanje svesti o javnom zdravlju.

U fokusu panela bila je predstava „Sedam sati sunčeve svetlosti“, nastala u saradnji sa Teatrom na Brdu. Ovim projektom AstraZeneca se pozicionirala kao jedinstvena farmaceutska kompanija u regionu koja je za podizanje svesti o karcinomu dojke izabrala pozorišnu scenu, prenoseći hiljadama gledalaca poruke o prevenciji i podršci kroz emotivnu, ličnu priču.

Na panelu su o ovom nesvakidašnjem projektu govorili Viktor Savić, glumac i suosnivač Teatra na Brdu, Aleksandra Tomić, glumica i programska direktorka Teatra na Brdu, Tijana Stojanović, Client Service Director agencije Red Communication, i Aleksandar Tripković, rukovodilac sektora za saradnju sa vladinim institucijama i pristup tržištu kompanije AstraZeneca u Srbiji i Crnoj Gori.

„Izuzetno smo ponosni na to što AstraZeneca ne donosi inovacije samo kroz revolucionarna lečenja i terapije koje menjaju medicinu, već i kroz način na koji komuniciramo sa zajednicom. Tradicionalni kanali komunikacije često nisu dovoljni da prenesu težinu i važnost poruka o prevenciji. Zato smo izašli iz zone komfora i kroz umetnost pružili ruku zajednici“, izjavio jeAleksandar Tripković.

„Iz ugla komunikacija, predstava 'Sedam sati sunčeve svetlosti' predstavlja vanserijski iskorak i vrhunski strateški potez. Umesto klasičnih, često suvih marketinških alata na koje je publika navikla kada su u pitanju medicinske teme, mi smo emociju i najvažniju životnu poruku doneli tamo gde se ona najmanje očekuje – u pozorište. Pomerili smo granice industrije i dokazali da se o prevenciji i borbi protiv bolesti može govoriti bez distance, direktno u srce publike, što je i dalo ovako snažan odjek“, rekla je Tijana Stojanović i osvrnula se na marketinški uspeh ovog projekta.

Svetska nauka u Kinu Kotor: Predavanje dr Staše Stanković

Kao nastavak CIM Health programa pod pokroviteljstvom AstraZenece, u Kinu Boka održano je inspirativno javno predavanje dr Staše Stanković, doktorke nauka reproduktivne medicinske genetike sa Univerziteta u Kembridžu i osnivačice startapa Ovartix.

Proglašena za najbolju mladu naučnicu u oblasti ženskog zdravlja od strane Svetskog udruženja za menopauzu i uvrštena na prestižnu Forbes listu, dr Stanković je donela glas sa prve linije globalnih istraživanja direktno u Kotor. Ona je posetiocima predstavila najnovija dostignuća medicine koja danas redefinišu pitanja plodnosti, reproduktivnog zdravlja i budućnosti personalizovanog lečenja žena.

Onkološki čas prevencije za mlade u Kotoru

Značajan segment učešća kompanije bio je posvećen i lokalnoj zajednici. U okviru programa CIM Health Corner, AstraZeneca je organizovala Onkološki čas prevencije, namenjen učenicima Gimnazije Kotor i Srednje pomorske škole, kao i njihovim porodicama.

Kroz otvoren razgovor sa dr Sanjom Lekić sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore, prisutni su imali priliku da čuju stručne savete o važnosti redovnih pregleda, blagovremene reakcije i očuvanja zdravlja, sa posebnim fokusom na prevenciju karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma.

Učešćem na jubilarnom CIM Forumu, koji svake godine okuplja više od 500 lidera kreativnih industrija, medija i umetnosti iz regiona i Evrope, AstraZeneca je još jednom potvrdila svoju misiju da kroz inovativne pristupe obrazuje, inspiriše i aktivno doprinosi zdravijoj budućnosti društva.