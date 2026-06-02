Slušaj vest

Novinarka Sara Butačević u emisiju "Puls Srbije na Kurir televiziji uključila se iz Kemera u Turskoj, gde je proverila zašto je ova zemlja i dalje jedna od najtraženijih destinacija među srpskim turistima, kao i kakva je ponuda i šta putnici mogu da očekuju ove sezone.

Kako je istakla, temperatura je idealnih 26 stepeni, a more je toplo.

-Može i da se izgori ako se ne vodi računa. Ovde zaista uživamo, kao što je već rečeno, na novinarskoj turi u organizaciji turističke agencije "Kontiki". Inače, više faktora čini to da Turska i dalje bude toliko popularna destinacija među Srbima. Pre svega, tu su kvalitetni hoteli i all-inclusive ponude, kao i veliki broj sadržaja za decu, zbog čega je destinacija vrlo pogodna za porodična letovanja - rekla je Butačević.

Sara Butačević - novinar Foto: Kurir Televizija

Turci su gostoljubivi, putovanje nije komplikovano Destinacija već, kako je navela, beleži veliki broj posetilaca iz različitih zemalja uoči sezone, uz naglašenu prazničnu atmosferu i stabilne uslove za boravak turista.

- Turci su izuzetno gostoljubivi, plaže su lepe, more čisto, i sve to zajedno doprinosi velikoj popularnosti ne samo među srpskim, već i među turistima širom sveta. Iako sezona još zvanično nije počela, već sada su destinacije pune turista iz različitih zemalja. Najviše, koliko sam uspela da primetim, ima gostiju iz Rusije, ali važno je naglasiti da je Turska potpuno spremna za sezonu i da je bezbedna za turiste. Sve funkcioniše uobičajeno i mirno, a dodatnu prazničnu atmosferu donosi i period Bajrama, tokom kog su Turci imali i produžene slobodne dane - kaže Sara.

Kako Butačević ističe, putovanje ka Turskoj nije administrativno komplikovano i traje kratko čarter letom, dok destinacija nudi raznovrsne regije i opcije letovanja, uz cene koje zavise od izbora hotela i termina.

- Takođe, Turska ne potpada pod ETIAS sistem, jer nije članica Evropske unije, što olakšava putovanja, pa se iz Beograda čarter letom stiže za oko dva sata. Destinacija zaista nudi raznovrsne opcije, bilo da je reč o Antalijskoj ili Egejskoj regiji, pa svako može da pronađe nešto po svom ukusu, u zavisnosti od toga da li preferira stene ili peščane plaže. Što se cena tiče, one variraju u zavisnosti od hotela i termina, a sve informacije dostupne su na sajtu turističke agencije Kontiki - ističe Sara i dodaje:

Uskoro počinje primena ETIAS sistema Foto: Shutterstock

- Naravno, služi se i turska kafa, kao i sve druge vrste. Dakle, za one koji su navikli da dan počnu uz kafu, nema brige. Međutim, Turci inače više preferiraju čaj nego kafu, što je njihova tradicionalna navika. Ali u svakom slučaju, ponuda je raznovrsna i svako može da pronađe ono što voli - za Kurir televiziju, objasnila je Butačević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs