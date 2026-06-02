Kamere nisu jedini način nadzora na putevima, jer policijske službe širom Evrope sve češće koriste svoju domišljatost kako bi "uhvatile" vozače koji krše propise.

Upravo jedan od novijih metoda kontrole saobraćaja su neupadljivi beli kombiji koji na prvi pogled izgledaju kao obična dostavna ili poslovna vozila, ali zapravo imaju sasvim drugačiju ulogu. Iako se lako stapaju sa svakodnevnim saobraćajem, koriste ih policijske službe kao dodatno sredstvo nadzora na putevima.

Španska saobraćajna policija koristi kamuflirana kombi vozila za otkrivanje saobraćajnih prekršaja

Glavna svrha je kontrola vozača koji koriste mobilni telefon ili ne vezuju pojas, ali se koriste i za druge prekršaje

Ova vozila španske saobraćajne policije prvi put su predstavljena u okviru pilot-projekta pre oko pet godina, a danas su postala deo redovnog sistema nadzora saobraćaja. Koriste se uz postojeće metode kontrole, poput radara, dronova i patrolnih vozila, kako bi se efikasnije pratilo ponašanje vozača na putevima.

Nabavka ovih "neupadljivih" kombija omogućena je sredstvima Evropske unije iz programa Next Generation, namenjenog modernizaciji javne uprave. Zahvaljujući tome, španske vlasti dodatno su unapredile kapacitete za kontrolu saobraćaja i otkrivanje prekršaja.

Osnovna namena - kontrola vozača

Prema navodima španske saobraćajne policije, osnovna namena ovih vozila jeste kontrola vozača koji tokom vožnje koriste mobilni telefon, kao i onih koji ne koriste sigurnosni pojas. Ipak, poznato je da se ova vozila koriste i za evidentiranje drugih saobraćajnih prekršaja.

Njihova najveća prednost leži upravo u tome što ih je veoma teško prepoznati. Spolja izgledaju kao sasvim obični beli kombiji kakvi svakodnevno saobraćaju putevima, bez karakterističnih policijskih oznaka koje bi vozačima odmah privukle pažnju.

Kako ih prepoznati?

Ipak, prema pisanju španskih medija, postoje određeni detalji koji mogu ukazati da se ne radi o običnom vozilu. Većina ovih kombija potpuno je bele boje i nema nikakve natpise ili oznake na karoseriji. Jedan od retkih tragova krije se na registarskim tablicama, gde se mogu videti slova "PGC", oznaka koja potvrđuje da vozilo pripada voznom parku španske Civilne garde.

Zahvaljujući neupadljivom izgledu, ova vozila predstavljaju još jedno sredstvo kojim španske vlasti nastoje da otkriju i sankcionišu vozače koji krše saobraćajne propise, bez oslanjanja isključivo na tradicionalne metode nadzora.