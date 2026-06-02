Sve više vlasnika stanova u Hrvatskoj suočava se sa problemom podstanara koji ne plaćaju kiriju, gomilaju dugove ili jednostavno odbijaju da napuste stan. Iako se mnogima to čini neverovatnim, stručnjaci upozoravaju da vlasnik često ne može tek tako da uđe u svoj stan i izbaci zakupca.

Jedna stanodavka nedavno je na društvenim mrežama opisala situaciju koja je izazvala veliku raspravu. Podstanaru je otkazala ugovor o zakupu i dala mu rok od tri meseca da se iseli, ali je on nakon toga, kako tvrdi, prestao da plaća kiriju i poručio da više neće dati ni evro.

Ne plaća kiriju, a odbija da se iseli

"Čovek je bahato rekao da više neće plaćati kiriju“, napisala je vlasnica stana. Dodatni šok usledio je kada joj je advokat objasnio da podstanaru ne sme da promeni bravu, izbaci stvari niti da mu isključi struju ili vodu, jer bi zbog toga i sama mogla da se nađe u pravnim problemima.

"Zamislite, imate svoj stan, a ne možete da uđete u njega“, napisala je očajna stanodavka.

Iako mnogi misle da je reč o izolovanom slučaju, slične priče sve su češće na hrvatskom tržištu izdavanja stanova. Neki vlasnici tvrde da im podstanari mesecima, pa čak i godinu dana, ne plaćaju ni kiriju ni režijske troškove, dok sudski postupci traju unedogled.

Posebno je problematično kada u stanu žive maloletna deca ili osobe koje zakon dodatno štiti, jer tada ceo postupak može postati još komplikovaniji.

Vlasnik stana ne sme zameniti bravu

Pravnici upozoravaju da vlasnik, bez obzira na to što je stan njegovo vlasništvo, ne sme samovoljno da izbaci podstanara. Promena brave, izbacivanje stvari ili isključivanje komunalnih usluga mogu se tretirati kao ometanje poseda i dovesti do tužbi protiv samog vlasnika.

Zbog frustracije neki vlasnici posežu i za bizarnim rešenjima. Na Redditu su se pojavile priče o ljudima koji su organizovali lažne nagradne igre ili čekali trenutak kada podstanari nisu kod kuće kako bi promenili brave i ispraznili stan. Drugi su pominjali još ekstremnije ideje, poput zazidavanja vrata, iako pravnici upozoravaju da takve metode mogu dovesti do ozbiljnih pravnih posledica.

Ključ cele priče, međutim, nalazi se u jednoj stvari - ugovoru o zakupu. Stručnjaci upozoravaju da je za vlasnike stanova daleko najsigurnija opcija solemnizovani ugovor kod javnog beležnika. Takav ugovor, ukoliko sadrži izvršne klauzule, omogućava mnogo brže pokretanje iseljenja bez dugotrajnog sudskog postupka.

Sudski postupci traju godinama

Mnogi vlasnici pokušavaju da uštede novac pa potpisuju obične ugovore ili ih samo overe kod notara, ali upravo tada nastaju najveći problemi kada dođe do sukoba sa podstanarom. Ako postoji samo običan ugovor, vlasnika često čeka višemesečni ili čak višegodišnji sudski postupak.

Pre podnošenja tužbe potrebno je poslati i zvaničnu pisanu opomenu u kojoj se navodi dugovanje, rok za plaćanje i poziv na dobrovoljno iseljenje.

Tek ako podstanar ni tada ne reaguje, vlasnik može da pokrene sudski postupak i kasnije eventualno prinudno iseljenje koje sprovode sudski izvršitelji ili policija – nikako sam vlasnik stana.

Cela situacija dodatno je povećala nervozu na tržištu zakupa koje je već pod pritiskom rekordnih cena stanova i kirija. Mnogi građani danas teško dolaze do stanova za dugoročni zakup, dok se vlasnici sve češće plaše loših iskustava i problema sa podstanarima.

Zbog toga deo stanodavaca radije drži stanove praznim ili ih preusmerava na kratkoročno izdavanje turistima, što dodatno smanjuje ponudu za domaće podstanare.

Pravnici zato poslednjih godina sve češće upozoravaju da bi država trebalo jasnije da uredi tržište zakupa kako bi bili zaštićeni i zakupci i vlasnici stanova.