PRIJAVE DOLAZAK DECE, A DOĐU ODRASLI SIN I RAZVEDENA ĆERKA: Kako sve turisti varaju domaćine i na kraju im još zaprže recenzijom

Privatni iznajmljivači već su duže vremena dežurni krivci za sav nered u turizmu. Oni i ugostitelji nešto su poput derikoža koji povazdan misle kako će prevariti goste i pokvariti im letovanje.

Istina je neretko posve drukčija. I iznajmljivači i ugostitelji sve su češće žrtve bezobraznih turista koji ih na sve načine žele preveslati. Ugostiteljima znaju prigovarati da im je hrana neukusna ili namerno baciti dlaku u jelo, a posle ih ucenjuju lošim recenzijama i traže da ih služe besplatno, piše Slobodna Dalmacija.

Nameštene fotografije mrava, mušica..., klasika su. I ponavljaju se iz leta u leto. Na to se mnogi samo nasmeju i slegnu ramenima. Naime, nemali broj vlasnika naših restorana linijom manjeg otpora pristane udovoljiti takvim 'zahtevima', plašeći se lošeg odjeka na društvenim mrežama, ali i inspekcije i kazni kojima prete notorni prevaranti. Važnije je među današnjom klijentelom imati sjajne ocene na tražilicama nego zaista profesionalno raditi svoj posao.

foto: Shutterstock

Dovoljno je videti redove ispred određenih restorana, poslastičarnica, koji se uvek poklapaju sa sjajnim recenzijama jer više niko nigde ne ide 'naslepo'. Dakle, sruši li vam pokvareni gost virtuelni rejting, šteta se može brojiti u stotinama hiljada evra. Gotovo da možete zatvoriti lokal. Takođe, nije lako uveriti inspektora da niste vi taj koji je oštetio gosta, već da vam je namestio.

Manja šteta

Zato vlasnici restorana, čak i onda kad iz prve shvate da ih se navlači, ne reaguju burno i ne alarmiraju policiju, već uz kiseli osmeh počaste napasnike trudeći se sve što brže da zaboravei rukovodeći se logikom manje štete. Naravno, postoje i profesionalni 'rušitelji rejtinga' s kojima nakraj mogu izaći samo informatičari i kolege im iz policije koji se bave kriminalom u virtualnom svetu.

Privatne iznajmljivače 'reketari' se na slične načine. Ultimativno se traži raniji ulazak i/ili izlazak iz apartmana/sobe, premda tome nije moguće udovoljiti zbog čišćenja koje se mora u međuvremenu obaviti. Zato se iznajmljivaču nepristojan gost koji ne drži do pravila sveti lošom ocenom, makar je jasno da se radi o tome da na ovaj način želi dobiti uslugu koju nije platio, užicati dan više boravka u smeštaju u kojem je, na nesreću vlasnika, odseo.

No to nije ništa prema varalicama koji plate noćenje za četvoro, a unutra ih bude osam! To se najčešće događa vlasnicima koji osobno ne dočekuju turiste, već ih upućuju da sami uđu u apartman pomoću šifre, a zbog nedostatka radne snage toga je sve više. Nota bene, zato brojke eVisitora ne znače mnogo, jer je 'slepih putnika' na sve strane.

foto: Shutterstock

Takvima iznajmljivači koji 'rade na daljinu' unapred daju ideju da se smeste kako ih volja, pa oni lepo trošak boravka za četvoro podele između njih osmoro. To se događa najviše tamo gde odsedaju mladi, koji su se zbog plićeg džepa spremni dovijati kako nasamariti domaćina kojeg najčešće uopšte nisu ni videli.

Prilikom rezervacija zna se dogoditi da najave dolazak roditelja i dvoje dece, pa tek što ste se potrudili pronaći krevetić za malog/malu i montirati ga, shvatite da sin ima 28 godina, i još studira, a njegova se simpatična sekica već dva puta razvela. Lagali su o godinama da bi platili manje, ne razmišljajući da će vlasnik tražiti na uvid dokumente da bi ih uredno evidentirao.

biznis.kurir.rs/Slobodna Dalmacija