Veliki bazeni odlaze u zaborav: Novi hit u dvorištima je spul, evo o čemu je reč

Slušaj vest

Ako ste mislili da je luksuz u dvorištu rezervisan za velike bazene, vreme je za novu ideju.

Najnoviji trend u uređenju eksterijera donosi spul (eng. spool) - kompaktan bazen koji spaja najbolje od spa centra i klasičnog bazena. Ovi takozvani „koktel bazeni“, najčešće dugi oko četiri metra, savršeno se uklapaju u manja dvorišta i nude ono što je mnogima najvažnije - upotrebu tokom cele godine.

Tokom zimskih meseci mogu da funkcionišu kao topla hidromasažna kupka za opuštanje, dok leti pružaju idealno osveženje. Upravo ta svestranost učinila ih je jednim od najtraženijih rešenja za vlasnike kuća koji žele da uživaju u luksuzu bez velikih ulaganja i zauzimanja dragocenog prostora.

Niz prednosti

Pored estetskog utiska, spulovi imaju i niz praktičnih prednosti. Zbog manje zapremine vode jednostavniji su za održavanje, troše manje hemikalija, brže se zagrevaju i zahtevaju manje energije za rad. Zato predstavljaju odličan izbor za porodice koje žele privatnu oazu za odmor, ali bez dodatnih obaveza koje donose veliki bazeni.

Stručnjaci navode da popularnost spulova raste paralelno sa sve većim interesovanjem za velnes i kvalitetno provođenje vremena kod kuće. Ljudi danas traže prostor u kojem mogu da se opuste nakon napornog dana, ali i da uživaju u druženju sa porodicom i prijateljima u intimnijem ambijentu.

Foto: Geerati Nilkaew / Alamy / Profimedia

Dok su nekada ogromni bazeni bili simbol prestiža, savremeni trendovi favorizuju manje, pažljivo osmišljene vodene površine koje pružaju više udobnosti, veću funkcionalnost i manje brige oko održavanja.