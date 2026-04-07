Grad Vranje dobio je lokacijske uslove za dogradnju sportske hale i izgradnju zatvorenog i otvorenog bazena u okviru postojećeg sportskog kompleksa u centralnoj zoni grada.

Planirani projekat realizovaće se na parceli površine gotovo 2,2 hektara, uz Bulevar patrijarha Pavla, gde se već nalazi sportska hala. Ukupna bruto površina budućeg kompleksa iznosi oko 12.700 kvadrata, dok je planirana izgrađenost na nivou od oko 30%.

Projekat podrazumeva izgradnju zatvorenog bazena u okviru dograđene hale, kao i otvorenih bazena sa pratećim sadržajima: dečijim bazenom, platoima za sunčanje, barom na otvorenom i uređenim zelenim površinama.

U okviru sportskih centara moguća je realizacija otvorenih sportskih terena (tereni za tenis, košarku, fudbal, odbojku, trimstaze, staze zdravlja, biciklističke staze i sl.), zatvorenih sportskih objekata (sportske hale, zatvoreni bazeni, sportski baloni) i složenih sportskih objekata - sportskih stadiona.

Radovi su podeljeni u dve faze. Prva obuhvata pripremne radove, rušenje postojećih objekata i izgradnju zatvorenog bazena sa parkingom, dok druga faza uključuje izgradnju otvorenih bazena i kompletno parterno uređenje prostora.

Foto: Printscreen/Studio Arhitekt

U okviru kompleksa planirano je ukupno 133 parking mesta za automobile, minibuseve i autobuse, dok će više od 27% površine biti pod zelenilom.

Kako se navodi u uslovima, za realizaciju projekta biće neophodno i opremanje lokacije novom elektroenergetskom infrastrukturom, kao i sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu.

Idejno rešenje izradio je Arhitekt doo Vranje, dok su elektroinstalacije planirane u saradnji sa ELBA doo Vranje.

Priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu biće obezbeđena preko JP Vodovod Vranje, JP Novi Dom Vranje i Elektrodistribucija Srbije, dok postojeći telekomunikacioni objekti pod nadzorom Telekom Srbija moraju biti izmešteni, ako budu ometali radove.

Podsetimo, o ovom kompleksu smo pisali 2021. godine, kada je najavljeno da Vranje planira da u narednom periodu u okviru Sportskog centra izgradi kompleks bazena i dogradi postojeću sportsku halu, a za sredstva za izgradnju konkurisaće kod resornih ministarstava, rekla je tada za eKapiju Jelena Marković, glavni urbanista grada Vranja.

- U planu je gradnja bazena koji će biti poluolimpijski, a imaće i tribine, čime će se stvoriti mogućnost održavanja vaterpolo takmičenja nižeg ranga. Grad će sa ovim projektom za sredstva za gradnju konkurisati kod resornih ministarstva - rekla je Markovićeva za naš portal.

Budući kompleks biće na raspolaganju svim građanima, a kako u Vranju trenutno ne postoji bazen na otvorenom, očekuje se da će nova oaza za opuštanje i rekreaciju privlačiti veliki broj posetilaca.