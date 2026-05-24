Deo stepeništa Ajfelove kule sa 14 stepenika prodat je na aukciji za 450.160 evra jednom francuskom kolekcionaru, saopštila je aukcijska kuća Artcurial.

Stepenište visoko 2,75 metara, potiče iz originalnog spiralnog stepeništa Gvozdene dame, koje datira iz 1889. godine, a koje je povezivalo drugi i treći sprat čuvenog pariskog spomenika.

Iz privatne kolekcije, gde je ostao više od 40 godina, ovaj deo je procenjen na između 120.000 i 150.000 evra.

Gvozdenu damu, visoku 324 metra, izgradio je Gistav Efel (Gustave Eiffel) (1832-1923) za Svetsku izložbu 1889. godine.

Beta