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Snimak računa iz jednog beogradskog restorana izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je korisnik pokazao da je za, kako tvrdi, tanjir isečene lubenice naplaćeno čak 1.650 dinara pod stavkom "voćna salata miks".

Račun iz jednog beogradskog restorana postao je tema rasprave na društvenim mrežama nakon što je korisnik objavio snimak na kojem se vidi tanjir sa isečenom lubenicom i račun na kojem piše "voćna salata miks" po ceni od 1.650 dinara.

Video je prvo objavljen na TikToku, a ubrzo je podeljen i na društvenoj mreži X, gde je izazvao veliki broj reakcija.

Lubenicu naplatili kao voćni miks

Na snimku se vidi tanjir sa komadima lubenice, dok korisnik tvrdi da je upravo to poslužio restoran pod nazivom "voćna salata miks". Iako nije poznato da li je u tanjiru prethodno bilo i drugog voća, objava je pokrenula burnu diskusiju o cenama u ugostiteljskim objektima.

Mnogi korisnici nisu krili iznenađenje, dok su drugi ocenili da odgovornost snose i gosti koji pristaju da plate ovakve iznose.

"Ima voća ko hoće da bere", "Ali je lubenica bez semenki", "Kao da je restoran bar u Kanu", "Kad ima onih koji će ovo da plaćaju, biće ovakve cene i veće", samo su neki od komentara ispod objave.

Iako cene voćnih i obrok salata u pojedinim beogradskim restoranima često prelaze 1.500 dinara, mnoge je upravo činjenica da je, prema tvrdnjama autora snimka, obična lubenica naplaćena po toj ceni najviše iznenadila.

Ekipa Mondo portala nedavno je posetila Adu Ciganliju kako bi proverila kakve su cene na početku letnje sezone i koliko je novca potrebno za jedan dan na najpoznatijem beogradskom kupalištu. Iako ulaz na Adu nije naplativ, troškovi hrane, pića, ležaljki i ostalih sadržaja mogu značajno da opterete kućni budžet, posebno ako na kupanje dolazi cela porodica.

"Cene su strašne, dve kafe su više od 800 dinara, svake godine su sve više. Ležaljke su oko 2.000, za pola dana su bile 500 dinara, ovo je pravi bezobrazluk. Za dve osobe potrebno je oko 10.000, bolje da ljudi idu na more", rekla nam je nedavno nezadovoljna žena na kupalištu.