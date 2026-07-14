Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vlada Srbije najavila je novi ciklus subvencija za domaći turizam. Ove godine građanima će biti dostupno ukupno 30.000 vaučera, čija će vrednost iznositi 10.000 dinara.

Do vaučera za odmor u Srbiji zainteresovani će moći da dođu kroz jednostavnu proceduru koja se sastoji iz tri koraka.

Kako do vaučera od 10.000 dinara?

Prvi korak je rezervacija smeštaja.

Građani najpre treba da pronađu objekat sa liste Ministarstva turizma i rezervišu najmanje pet noćenja.

Drugi korak je priprema potrebne dokumentacije.

Uz ličnu kartu neophodno je priložiti potvrdu o rezervaciji, kao i dokaz o statusu, penzioni ček, potvrdu o zaradi ili potvrdu o studiranju.

Treći korak je podnošenje prijave.

Zahtev se podnosi lično na šalterima "Pošte Srbije", a prijava mora biti predata najkasnije 30 dana pre planiranog putovanja.

Ko ima pravo na vaučere?

Za državne subvencije za odmor mogu da se prijave:

penzioneri, kao i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju;

zaposleni građani čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara;

nezaposlena lica koja se redovno nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;

studenti prvog, drugog i trećeg stepena, uz obaveznu potvrdu obrazovne ustanove;

korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica, kao i korisnici posebne naknade;

ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;

nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Gde mogu da se koriste vaučeri?

Subvencije važe isključivo za boravak u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima na teritoriji Srbije, hotelima, apartmanima, seoskim turističkim domaćinstvima i privatnim sobama.

Jedan od osnovnih uslova jeste da se odmor realizuje van mesta prebivališta korisnika.

Tako, na primer, studenti vaučer ne mogu da koriste ni u mestu svog prebivališta, niti u gradu u kojem studiraju.

Kao i prethodnih godina, najveće interesovanje očekuje se za domaće banje i planinske centre. Među najtraženijim destinacijama tradicionalno se nalaze Vrnjačka Banja, Sokobanja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.