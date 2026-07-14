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Potraga za povoljnim nekretninama u Srbiji ne jenjava, a vikendice su među najtraženijim opcijama za one koji žele kutak u prirodi. Upravo zato je veliku pažnju u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbije" privukao oglas za prodaju vikendice u Beloj Crkvi, u opštini Krupanj, čija je cena svega 10.000 evra.

Ono što ovu ponudu izdvaja jeste činjenica da se za relativno mali iznos dobija legalizovan objekat sa obezbeđenom osnovnom infrastrukturom. Vikendica ima površinu od 50 kvadratnih metara, dok se prostire na placu od tri ara.

Na objektu su priključeni struja i voda, a do parcele vodi asfaltni put. Prema navodima iz oglasa, vlasništvo je uredno, a objekat je legalizovan.

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Idealna lokacija za odmor u prirodi

Nekretnina se nalazi u oblasti Rađevine, poznatoj po očuvanoj prirodi, zelenilu i brojnim izletištima. Posebnu vrednost ovoj lokaciji daje rečica koja protiče u neposrednoj blizini, pa može biti zanimljiva svima koji žele mir i beg od gradske svakodnevice.

Fotografije objavljene u oglasu pokazuju da je vikendici potrebno renoviranje.

Ipak, s obzirom na nisku početnu cenu, budući vlasnik ima dovoljno prostora za dodatna ulaganja, a ovakva nekretnina može predstavljati dobru priliku za razvoj seoskog turizma ili uređenje vikendice po sopstvenim željama.