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Ugovor o izgradnji mosta potpisan je 30. decembra prošle godine u Vladi Srbije, a izdavanjem privremene građevinske dozvole projekat je i zvanično ušao u fazu izvođenja radova.

Pripremni radovi obuhvataju uređenje pristupne saobraćajnice, zemljane radove i pripremu terena za izgradnju mosta, a njihova vrednost iznosi više od 154 miliona dinara.

"Reč je o još jednom važnom koraku ka realizaciji kapitalnog projekta koji će trajno promeniti saobraćajnu i privrednu sliku Bačke Palanke, unaprediti povezanost sa okruženjem i stvoriti nove mogućnosti za razvoj privrede, turizma i kvaliteta života građana", navodi se u saopštenju opštine.

Izgradnja mosta trebalo bi da reši i dugogodišnji problem meštana naselja Vizić i Neštin, koji će ubuduće imati direktnu saobraćajnu vezu sa Bačkom Palankom.

Zahvaljujući novom mostu, više neće morati da prelaze granični prelaz između Srbije i Hrvatske kako bi došli do svojih imanja i poseda, kao ni prilikom odlaska u Bačku Palanku radi obavljanja svakodnevnih poslova, što će značajno olakšati njihov život i doprineti boljoj povezanosti ovog dela opštine, dodaje se u saopštenju.