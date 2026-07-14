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Modernizacija saobraćajne infrastrukture u Srbiji poslednjih godina donela je jedan od najvažnijih alata za borbu protiv gradskih gužvi, pametne semafore sa adaptibilnim sistemom upravljanja. Ovi sistemi, koji su već uveliko zaživeli na stotinama raskrsnica u Beogradu, Novom Sadu i drugim većim gradovima, u potpunosti menjaju način na koji se saobraćaj odvija, prelazivši sa zastarelih, unapred programiranih tajmera na donošenje odluka u realnom vremenu. Kako bi ovaj sistem funkcionisao besprekorno, nije dovoljna samo napredna tehnologija, već i pravilno ponašanje vozača.

Kako funkcionišu pametni semafori?

Za razliku od klasičnih semafora koji menjaju svetla u fiksno zadatim vremenskim intervalima, bez obzira na to da li na ulici ima vozila ili ne, pametni semafori "vide" i "osećaju" saobraćaj. Oni to rade pomoću mreže senzora, a najčešće se koriste tri tipa tehnologije:

Induktivne petlje (senzori u asfaltu): Ovo je najčešći sistem u Srbiji. Pravougaoni ili kružni prorezi urezani u asfalt neposredno pre zaustavne linije sadrže žice kroz koje prolazi struja. Kada automobil pređe preko petlje, menja se magnetno polje. Sistem tada dobija jasan signal da vozilo čeka na semaforu ili prolazi kroz raskrsnicu.

Kamere za video detekciju: Postavljene visoko na stubovima semafora, ove kamere ne služe za kažnjavanje, ne mere brzinu i ne snimaju prekršaje u klasičnom smislu, već poseduju softver koji prepoznaje prisustvo i broj vozila u trakama.

Radarski senzori: Koriste se za detekciju vozila koja se približavaju raskrsnici, mereći njihov broj i brzinu kretanja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Svi ovi senzori povezani su sa lokalnim kontrolerom na samoj raskrsnici, koji je dalje umrežen sa centralnim sistemom za upravljanje saobraćajem. Algoritmi u deliću sekunde obrađuju podatke i odlučuju kojoj ulici će produžiti zeleno svetlo kako bi se kolona raščistila, a kojoj će skratiti crveno jer nema vozila koja čekaju.

Šta ova tehnologija znači za vozače?

Implementacija adaptibilne svetlosne signalizacije donosi niz konkretnih benefita za sve učesnike u saobraćaju.

Svi vozači poznaju frustraciju čekanja na crvenom svetlu u dva ujutru na potpuno praznoj raskrsnici. Pametni semafori ovo eliminišu. Ako senzori detektuju da nema vozila u poprečnim ulicama, vama će automatski upaliti ili produžiti zeleno svetlo.

Zeleni talas više nije fiksno programiran za jednu brzinu tokom celog dana. Sistem ga prilagođava realnoj gužvi i protoku, omogućavajući vozačima da prođu više raskrsnica bez zaustavljanja ukoliko voze propisanom brzinom.

Ovi sistemi su često povezani sa GPS uređajima u autobusima, tramvajima i vozilima hitnih službi. Kada sistem prepozna da tramvaj prilazi raskrsnici, može produžiti zeleno svetlo kako bi vozilo puno putnika prošlo bez zaustavljanja, čime se ubrzava javni prevoz.

Manje stajanja i kretanja iz mesta (kreni-stani vožnja) direktno utiče na smanjenje potrošnje goriva i nižu emisiju izduvnih gasova.

Pravila za vozače

Da bi pametni semafor mogao da obavi svoj posao i upali vam zeleno svetlo, on mora da "zna" da ste tu. Upravo tu vozači u Srbiji prave najčešće greške. Kako ne biste ostali zarobljeni na crvenom svetlu, pridržavajte se sledećih pravila:

1. Stanite tačno na zaustavnu liniju

Ovo je apsolutno najvažnije pravilo. Senzori se nalaze ugrađeni u asfalt neposredno ispred ili tačno ispod zaustavne linije. Ako iz navike stanete tri do pet metara ranije, što mnogi vozači rade kako bi bolje videli semafor, senzor vas neće detektovati. Sistem će misliti da u vašoj traci nema vozila i nećete dobiti zeleno svetlo, ili ćete ga čekati znatno duže dok se drugo vozilo ne približi.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

2. Ne ostavljajte prevelik razmak u koloni

Kada se upali zeleno svetlo i kolona krene, senzori prate protok vozila. Ukoliko vozač ostavi neprirodno veliki razmak u odnosu na vozilo ispred sebe, algoritam može protumačiti da je kolona prošla i prevremeno ugasiti zeleno svetlo, ostavljajući vozila iza vas na crvenom. Držite bezbedno, ali normalno odstojanje.

3. Zauzmite pravu traku na vreme

Senzori računaju broj vozila po svakoj traci posebno (npr. traka za levo, traka za pravo). Nemojte stajati na liniji između dve trake ili naglo prelaziti iz jedne u drugu tik ispred semafora, jer to zbunjuje sistem i smanjuje efikasnost raskrsnice.

4. Održavajte propisanu brzinu

Sistem pametnih semafora i "zelenog talasa" sinhronizovan je za vozila koja se kreću u okviru zakonskog ograničenja, najčešće 50 km/h. Ako vozite prebrzo, stići ćete na semafor pre nego što algoritam otvori zeleno svetlo, moračete da kočite i poništićete efekat celog sistema.

Pametni semafori nisu samo estetski ili tehnološki, već neophodnost u modernim gradovima u kojima broj vozila svakodnevno raste. Ipak, oni najbolje funkcionišu u sinergiji sa savesnim vozačima. Pravilno pozicioniranje vozila na semaforu i poštovanje saobraćajnih propisa ključni su da bi ovaj višemilionski sistem zaista ubrzao vaš put do kuće.