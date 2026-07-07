Slušaj vest

Putovanje automobilom na letovanje ili odmor u Crnu Goru zahteva poseban oprez i strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Kako biste izbegli neprijatne situacije sa policijom i osigurali bezbednost svih učesnika u saobraćaju, neophodno je da se pridržavate zakona. Nepoštovanje pravila povlači ozbiljnu administrativnu odgovornost i izuzetno visoke novčane kazne koje vam mogu pokvariti odmor.

Vožnja pod dejstvom alkohola

Crnogorski zakon je veoma rigorozan kada je u pitanju prisustvo alkohola u krvi. Maksimalni dozvoljeni nivo alkohola iznosi 0,3 promila, dok za mlade vozače, odnosno lica mlađa od 24 godine, važi nulta tolerancija (0,0 promila).

Ukoliko se prilikom kontrole utvrdi prisustvo alkohola u rasponu od 0,3 do 0,5 promila, policija sastavlja zapisnik i izriče novčanu kaznu koja se kreće od 70 do 200 evra. Za nivo alkohola između 0,5 i 1,0 promila, kazne su znatno oštrije i iznose od 300 do 2.000 evra. U slučajevima kada je koncentracija alkohola u krvi veća od jednog promila, vozač može biti uhapšen i kažnjen zatvorom u trajanju do 60 dana.

Kratka svetla i upotreba mobilnog telefona

Upaljena kratka svetla su obavezna tokom vožnje u bilo koje doba dana i tokom cele godine. Ukoliko vozite sa ugašenim farovima tokom dana, rizikujete novčanu kaznu od 30 do 80 evra. Znatno stroža kazna primenjuje se ukoliko napravite isti prekršaj u mraku, pa će vas vožnja bez svetala noću koštati između 60 i 150 evra.

Kada je reč o komunikaciji, vozaču je strogo zabranjeno korišćenje mobilnog telefona ili drugih komunikacionih uređaja tokom vožnje. Telefoniranje je dozvoljeno isključivo uz upotrebu "hands-free" opreme. Kršenje ovog pravila sankcioniše se novčanom kaznom u iznosu od 60 do 150 evra.

Sigurnosni pojasevi i bezbednost dece

Upotreba sigurnosnih pojaseva je obavezna u svakom trenutku tokom vožnje, i to kako za vozača, tako i za apsolutno sve putnike u automobilu. Nepoštovanje ove obaveze kažnjava se iznosom od 40 do 100 evra.

Prevoz dece takođe podleže strogim ograničenjima. Deca mlađa od 12 godina ne smeju sedeti na suvozačevom mestu, već isključivo na zadnjem sedištu, a kršenje ovog pravila donosi kaznu od 60 do 150 evra. Pored toga, svako dete mlađe od 5 godina mora biti smešteno u adekvatno dečje auto-sedište. Kazna za vožnju deteta bez posebnog sedišta iznosi od 40 do 100 evra.

Zatamnjena stakla na vozilu

Ukoliko vaš automobil ima zatamnjena stakla, važno je da znate crnogorske standarde o propuštanju svetlosti. Vetrobransko staklo mora propuštati najmanje 75% svetlosti, dok bočna stakla na prednjim vratima moraju propuštati minimum 70%. Kazne za nepoštovanje ovih uslova su izuzetno visoke i kreću se od 150 pa sve do 1.000 evra. Sa druge strane, zatamnjenost zadnjih stakala nije zakonski ograničena, pod uslovom da automobil poseduje oba spoljna retrovizora.

Prekoračenje dozvoljene brzine

Kaznena politika za prekoračenje brzine u Crnoj Gori podeljena je u odnosu na to da li je prekršaj napravljen u naseljenom mestu ili na otvorenom putu.

Prekoračenje do 10 km/h: 40 - 100 evra (u naseljenom mestu) / 30 - 80 evra (van naseljenog mesta)

40 - 100 evra (u naseljenom mestu) / 30 - 80 evra (van naseljenog mesta) Prekoračenje od 11 do 20 km/h : 60 - 150 evra (u naseljenom mestu) / 40 - 100 evra (van naseljenog mesta)

: 60 - 150 evra (u naseljenom mestu) / 40 - 100 evra (van naseljenog mesta) Prekoračenje od 21 do 30 km/h : 70 - 200 evra (u naseljenom mestu) / 40 - 100 evra (van naseljenog mesta)

: 70 - 200 evra (u naseljenom mestu) / 40 - 100 evra (van naseljenog mesta) Prekoračenje od 31 do 40 km/h : 100 - 450 evra (u naseljenom mestu) / 60 - 150 evra (van naseljenog mesta)

: 100 - 450 evra (u naseljenom mestu) / 60 - 150 evra (van naseljenog mesta) Prekoračenje od 41 do 50 km/h : 100 - 450 evra (u naseljenom mestu) / 70 - 200 evra (van naseljenog mesta)

: 100 - 450 evra (u naseljenom mestu) / 70 - 200 evra (van naseljenog mesta) Prekoračenje od 51 do 70 km/h : 150 - 1.000 evra (u naseljenom mestu) / 100 - 450 evra (van naseljenog mesta)

: 150 - 1.000 evra (u naseljenom mestu) / 100 - 450 evra (van naseljenog mesta) Prekoračenje od 71 do 90 km/h : 300 - 2.000 evra (u naseljenom mestu) / 150 - 1.000 evra (van naseljenog mesta)

: 300 - 2.000 evra (u naseljenom mestu) / 150 - 1.000 evra (van naseljenog mesta) Prekoračenje za više od 90 km/h: 300 - 2.000 evra, nezavisno od toga da li vozite unutar ili van gradskog naselja

Važno je istaći najstrožu sankciju za prebrzu vožnju: ukoliko prekoračite dozvoljenu brzinu za više od 70 km/h unutar gradskih naselja ili za više od 90 km/h na otvorenom putu, zakon predviđa mogućnost zatvorske kazne do 60 dana.