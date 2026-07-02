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Mnogi vozači su se bar jednom našli u situaciji da na naplatnim rampama uđu u pogrešnu traku, pa umesto prolaza za ENC uređaje završe u traci za gotovinsko ili plaćanje karticom.

Upravo tada mnogi naprave veliku grešku – ubace vozilo u rikverc i pokušaju da promene traku.

Kazna za rikverc 920 evra

Takav potez u Hrvatskoj može rezultirati kaznom i do 920 evra.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, vožnja unazad ili okretanje na naplatnim rampama strogo je zabranjeno. Minimalna kazna za ovaj prekršaj iznosi 390 evra, a vozačima se mogu upisati i tri negativna prekršajna poena.

Razlog ovako visokih kazni je bezbednost saobraćaja. Naplatne rampe projektovane su tako da se vozila kreću isključivo unapred, pa svaki neočekivani manevar povećava rizik od sudara i ugrožava druge učesnike u saobraćaju.

Šta uraditi ako uđete u pogrešnu traku?

Stručnjaci savetuju vozačima da ne paniče i da ni u kom slučaju ne pokušavaju da voze unazad, čak i ako se iza njih stvori kolona vozila.

Na svakoj naplatnoj rampi postoji dugme za pomoć putem kojeg se može kontaktirati operater. Nakon što objasnite situaciju, operater može podići rampu, izdati karticu ili dati uputstva kako da platite putarinu bez opasnih manevara.

Vožnja unazad na auto-putu i na naplatnim rampama smatra se teškim saobraćajnim prekršajem, čak i kada se vozilo pomeri samo nekoliko metara.