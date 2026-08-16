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Pogranične rumunske banje doživljavaju pravi turistički i zdravstveni bum, a najnoviji podaci pokazuju da se broj organizovanih i individualnih poseta starijih građana iz Srbije u proteklih godinu dana gotovo udvostručio. Glavni razlozi za ovaj masovni prelazak granice leže u vrhunskoj medicinskoj usluzi, modernizovanim kompleksima i cenama koje su i do 40 odsto niže u odnosu na poznata srpska odmarališta.

Tradicija lečenja termalnim vodama u Rumuniji duga je vekovima, a ulaganja iz Evropskih fondova pretvorila su ova mesta u moderne banjske centre koji nude kompletne zdravstvene pakete prilagođene svačijem džepu.

Živa legenda na samo dva sata od granice: Zašto svi idu u Herkulanu?

Ubedljivo najpopularnija i najtraženija destinacija među našim penzionerima jeste Banja Herkulana (Băile Herculane), smštena nedaleko od Oršave i Đerdapske klisure, na svega pedesetak kilometara od graničnog prelaza Kladovo ili Kaluđerovo. Ova banja, čije su lekovite i izuzetno tople sumporne izvore koristili još stari Rimljani, danas je specijalizovana za lečenje oboljenja koštano-zglobnog sistema, reumatizma, spondiloze, kao i za oporavak nakon povreda i operacija.

Pored Herkulane, izuzetno su popularne i banje u blizini Temišvara, poput Banje Buzijaš (Buziaș), poznate po termalnim vodama bogatim ugljen-dioksidom i gvožđem, koje pogoduju osobama sa kardiovaskularnim problemima i visokim krvnim pritiskom.

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Računica koja obara s nogu: Koliko zapravo košta dan u rumunskim banjama?

Ono što penzionere najviše privlači jeste izuzetna računica i odnos cene i kvaliteta. Dok u poznatijim domaćim banjama pun pansion sa lekerskim pregledom i osnovnim terapijama teško može da se nađe ispod 50 do 70 evra po danu, u rumunskim banjama pun pansion sa uključenim terapijama iznosi od 25 do 40 evra po osobi.

Za sedmodnevni boravak u Banji Herkulani sa obezbeđena tri obroka, smeštajem i paketom od 3 do 4 fizikalne terapije dnevno (kupke u termalnoj vodi, masaže, elektroterapije), potrebno je izdvojiti između 200 i 280 evra, što je cenovno bez konkurencije na našem tržištu.

Smeštaj i medicina: Odlično očuvani kompleksi i moderne terapije

Rumunske banje su u protekloj deceniji privukle značajna sredstva za renoviranje, pa velika većina hotela ima sopstvene medicinske blokove povezane toplim hodnicima sa sobama. To starijim gostima omogućava da na sve preglede i hidro-terapije odlaze direktno iz sobe u bademantilu, bez izlaska na hladan vazduh, što je izuzetno važno u zimskim i jesenjim mesecima.

Lekarski timovi u ovim centrima sačinjeni su od fizijatara i balneologa, a jezička barijera gotovo da ne postoji — u banjama u blizini granice osoblje i lekari solidno govore ili razumeju srpski jezik zbog decenijske povezanosti sa našim regionom.

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Organizovane ture i prevoz: Autobusom od kućnog praga

Rastuću tražnju brzo su prepoznale i lokalne turističke agencije iz Vršca, Pančeva, Beograda i Niša, koje organizuju redovne vikend i sedmodnevne ture za penzionere. Organizovani prevoz autobusom ili kombijem dodatno olakšava put, jer penzioneri ne moraju da brinu o vožnji, presedanju ili parkiranju.

Za one koji putuju sopstvenim automobilom, trošak goriva i putarine je minimalan zbog neposredne blizine granice, dok je roba u tamošnjim supermarketi i apotekama izuzetno povoljna, pa se sa puta redovno vraća i sa punim cegerima.

Zdravstveni benefiti: Lekovite vode koje vraćaju vitalnost

Termalne vode Banje Herkulane spadaju među najtoplije i najbogatije mineralima u Evropi, sa temperaturama vode na izvorima koje dostižu i do 60 stepeni Celzijusa. Mineralni sastav na bazi sumpora, hlora, kalcijuma i sodijuma dokazano deluje na smanjenje bolova u kstima i zglobovima, poboljšava pokretljivost i regeneriše hrskavicu.

Poseban ugođaj predstavljaju i otvoreni bazeni sa prirodno toplom mineralnom vodom u kojima je kupanje moguće tokom cele godine, čak i kada napolju pada sneg.

Foto: Mikkel Berg Pedersen / AFP / Profimedia

Ekonomska računica i iskustva naših najstarijih sugrađana jasno pokazuju da su banje u Rumuniji postale apsolutni šampion u kategoriji "cena–kvalitet" za zdravstveni turizam. Sa uštedom od nekoliko stotina evra po boravku, vrhunskom medicinskom negom na lekovitim izvorima i blizinom koja eliminiše zamorna putovanja, rumunski banjski centri nastaviće da budu jedno od najomiljenijih odmarališta za srpske penzionere.