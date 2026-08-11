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Privatno obezbeđenje postalo je jedan od sektora u Srbiji koji sve češće zapošljava penzionere. U pojedinim licenciranim agencijama radnici u trećem dobu navodno čine i više od polovine zaposlenih na terenu, a razlog je pre svega nedostatak mlađe radne snage.

Mlađi uglavnom izbegavaju poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja zbog nižih početnih zarada, smenskog i noćnog rada, kao i ograničenih mogućnosti za napredovanje. Umesto toga, češće biraju dostavu, građevinu, rad u magacinima ili odlazak u inostranstvo.

Poslodavci su zato rešenje pronašli u penzionerima, koje angažuju uglavnom na manje zahtevnim poslovima - čuvanju poslovnih i stambenih objekata, gradilišta i fabrika, kontroli ulaska i dežurstvima. Prednost starijih radnika, prema iskustvima iz ovog sektora, jeste i to što su često disciplinovaniji i manje skloni čestim promenama posla.

Dodatna zarada posebno je značajna penzionerima sa manjim primanjima. Oni, pod zakonom propisanim uslovima, mogu da rade i uz penziju ostvaruju dodatne prihode. Zarada u obezbeđenju zavisi od broja radnih sati, smena i konkretnog angažmana, a nekima predstavlja značajnu dopunu kućnog budžeta.

Ipak, posao u privatnom obezbeđenju ne može da obavlja bilo ko. Zakon propisuje stručnu obuku, odgovarajuću licencu i ispunjavanje drugih uslova, među kojima su lekarski pregledi i bezbednosne provere. Osim dodatne zarade, povratak na posao mnogim penzionerima donosi svakodnevnu rutinu, više kontakta sa ljudima i osećaj aktivnosti nakon završetka radnog veka.

S obzirom na nedostatak mlađih radnika, očekuje se da će penzioneri i narednih godina imati značajnu ulogu u privatnom obezbeđenju, ali i drugim delatnostima u kojima postoji potreba za pouzdanim radnicima na manje fizički zahtevnim poslovima.

Biznis Kurir/Espreso

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