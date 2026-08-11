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Predsednik Vučić stigao je u Ivanjicu u kompaniju Matis koja posluje na 4 lokacije i ima 1.300 zaposlenih, a bavi se proizvodnjom nameštaja.

Na pitanje da li Ivanjica može da dobije još nekog investitora, Vučić kaže da je Matis tu najveći da samo u Ivanjici ima 850 radnih mesta, i ljudi su izuzetno uspešni.

"Matis samo u Ivanjici ima oko 850 zaposlenih, to je ogromno za Ivanjicu, ubedljivo najveći značaj ove kompanije. Oni rade dobar posao, a imaju još pogone u Rumi, Kragujevcu i Beogradu", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da se dosta puteva radi u ovom delu zemlje.

- Videli ste težak put do Ivanjice, ali mnogo lakše će biti kada bude krenula da se radi brza saobraćajnica od Požege preko Arilja prema Dugoj Poljani, rekao je Vučić dodavši da će biti sve lakše i u logističkom i svakom drugom smislu i za industriju, i industriju nameštaja, drvnu industriju...

- Dobiće ljudi nov put, 70 godina je tako malo puteva ovde rađeno, veliki poslovi, mnogo ulaganja, poručio je Vučić.

Predsednika je dočekao vlasnik kompanije Dragomir Lazović, sa menadžmentom i radnicima kompanije. Sa Vučićem je u obilasku i ministarka privrede Adrijana Mesarović.