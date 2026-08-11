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Soba u islandskoj prestonici Rejkjaviku u noći pred pomračenje sunca u sredu koštala je u proseku više od 1.000 dolara - više od 140 procenata više nego istog datuma 2025. godine, prema podacima grupe Lighthouse.

Španija i Island

Nakon što je špansku turističku industriju pogodili neki od najgorih požara u poslednjih 30 godina, potražnja za hotelima koji su na putu potpunog zamračenja je naglo porasla. Cene u severnom španskom gradu La Korunji takođe su se više nego udvostručile, dok su cene u Bilbau i Santijago de Komposteli porasle za 59 procenata, odnosno 31 procenat. Na Majorki - gde će pomračenje biti vidljivo nisko na horizontu pri zalasku sunca - cene su porasle za petinu.

"Postoji ogromna potražnja i dolazi sa svih strana“, rekla je Helga Marija Albertsdotir, direktorka kompanije Sky Lagoon u Rejkjaviku, gde će gosti posmatrati pomračenje iz geotermalnih bazena.

Rajan Konoli, suosnivač kompanije za luksuzna putovanja Hidden Iceland, rekao je da je napravio svoju prvu rezervaciju za pomračenje još u septembru 2024. Rekao je da je morao da počne da odbija dalje rezervacije ovog marta jer je već bilo "prometno i gužva širom zemlje“.

Icelandair je dodao letove kako bi zadovoljio povećanu potražnju, posebno iz Sjedinjenih Država, i radiće "punim kapacitetom“, prema rečima izvršnog direktora Bogi-ja Nilsa Bogasona. Konkurentska avio-kompanija Delta je takođe dodala dodatne letove iz Njujorka za Rejkjavik.

Poskupeo kratkoročni zakup

Kratkoročni zakup na sajtovima poput Airbnb-a takođe je porastao, sa cenama poraslim za 53,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu za islandske nekretnine koje su bile na putu potpunog sunca u noći pomračenja, prema analitičkoj firmi AirDNA.

Pomračenje Sunca Foto: NASA/Science Source, Science History Images / Alamy / Profimedia

Uticaj je bio manje izražen u Španiji, koja ima mnogo veću ponudu nekretnina, ali su cene unutar putanje potpunog pomračenja i dalje bile u proseku 15,8 procenata više.

Španska vlada predviđa da će pomračenje generisati 342 miliona evra dodatne potrošnje na turizam, odvlačeći putnike sa južnih turističkih destinacija u retko posećene delove zemlje koji se nalaze unutar putanje potpunog pomračenja, kao što je denaseljena unutrašnjost poznata kao "Prazna Španija“.

Međutim, delovi zemlje ostaju pod vanrednim ograničenjima kako bi se sprečili šumski požari, sa ograničenjima za motorna vozila i požare u Aragonu i zatvorenim nekim prirodnim parkovima u Valensiji.

I kruzeri rasprodati

Turistički bum se proteže i van kopna. Kruzerske kompanije, uključujući Princess Cruises i Virgin Voyages, pokrenule su rasprodate izlete kako bi posmatrale pomračenje kod obale Španije i Islanda.

Turisti - posebno oni koji biraju Island umesto Španije - nadaju se vedrom nebu, jer oblaci mogu drastično smanjiti vidljivost pomračenja; u gustim oblacima, efekti pomračenja su ograničeni na opštu atmosfersku tamu. Albertsdotir iz agencije Skaj Lagun rekla je da je prognoza za Rejkjavik trenutno "idealna“, sa samo laganim oblacima.

Većina kupaca agencije "Skriveni Island“ će gledati pomračenje sa poluostrva Rejkjanes, nakon dana istraživanja vulkanskog regiona, tako da čak i u najgorem slučaju — ako pomračenje bude zaklonjeno oblacima - "imaće druge aktivnosti, tako da se putovanje i dalje isplati“, rekla je Konoli.

Turistički operateri su rekli da rezervacije već brzo stižu, posebno u egipatskom gradu Luksoru, za pomračenje Sunca sledećeg avgusta, koje je nazvano „pomračenje veka“. To će biti najduži period potpunog pomračenja vidljivog sa kopna do 2114. godine.