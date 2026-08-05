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Pred početak nove akademske godine tradicionalno raste potražnja za stanovima za izdavanje u svim većim univerzitetskim centrima u Srbiji. Studenti najčešće biraju nekretnine u blizini fakulteta ili na lokacijama koje su dobro povezane gradskim prevozom, a zbog visokih mesečnih troškova sve veći broj akademaca opredeljuje se za deljenje stanova sa cimerima kako bi smanjili izdatke.

Studentski stanovi najviše se traže u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Na cenu zakupa utiče više faktora. Pored grada i konkretne lokacije, značajnu ulogu imaju struktura i kvadratura stana, nivo opremljenosti, starost i kvalitet zgrade, kao i mikrolokacija, odnosno udaljenost od fakulteta, stanica javnog prevoza i drugih sadržaja važnih za svakodnevni život studenata.

Prema podacima agencija mesečna zakupnina za stanove koji su najčešći izbor studenata u ovim gradovima trenutno se kreće u rasponu od oko 350 do 700 evra mesečno.

- Poslednjih godina primetan je trend da se studenti sve češće odlučuju za veće stanove koje dele sa cimerima. Na taj način mogu značajno da smanje troškove zakupa, ali i mesečne režijske izdatke. Iako deo studenata i dalje preferira garsonjere i jednosobne stanove zbog privatnosti, ekonomski razlozi danas imaju presudan uticaj na izbor, pa su dvosobni i trosobni stanovi veoma traženi - kaže Tinea Grunić iz sektora izdavanja jedne agencije.

Pored mesečne kirije studenti bi trebalo da računaju i na depozit, koji se najčešće plaća u visini jedne mesečne zakupnine, kao i na redovne režijske troškove - električnu energiju, vodu, grejanje, komunalne usluge, internet, održavanje zgrade i druge obaveze koje proizlaze iz korišćenja stana.

- Posebno je važno zaključiti ugovor o zakupu, kojim će jasno biti definisana prava i obaveze obe strane, način plaćanja, trajanje zakupa, uslovi za raskid ugovora, kao i pitanja u vezi sa depozitom. Prilikom preuzimanja stana preporučuje se detaljan pregled nekretnine, provera ispravnosti uređaja, kao i utvrđivanje da li stan poseduje svu opremu koja je dogovorena i koja je budućim zakupcima potrebna za svakodnevni život - napominje Grunić.

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Kada se saberu kirija, računi za struju, grejanje, internet, komunalije i ostali troškovi, mesečni izdatak nije zanemarljiv.

- Za studenta koji iznajmljuje garsonjeru ili manji stan za samostalno stanovanje, ukupni mesečni izdaci najčešće počinju od oko 350 evra, ali mogu biti i znatno viši. Kada više studenata deli veći stan, ukupni mesečni troškovi kreću se okvirno između 600 i 900 evra, ali se taj iznos deli između zakupaca, pa su pojedinačni izdaci značajno niži. Upravo zbog toga zajednički zakup većeg stana predstavlja jedan od najefikasnijih načina za uštedu - ocenjuje naša sagovornica.

Kako ističe, dodatne uštede moguće je ostvariti izborom lokacije koja je nešto udaljenija od najužeg centra, ali je dobro povezana javnim prevozom sa fakultetima i ostalim delovima grada.

- Važan faktor je i način grejanja koji može doneti značajne uštede. Stariji stanovi često imaju visoke fiksne troškove grejanja kroz račun za Infostan, dok se u novijim zgradama grejanje u velikom broju slučajeva obračunava prema stvarnoj potrošnji odnosno utrošku, što može značajno smanjiti mesečne račune - navodi Tinea Grunić.

Za jednosoban stan u Beogradu i do 1.000 evra mesečno

Cene zakupa jednosobnih stanova površine oko 50 kvadratnih metara značajno se razlikuju u zavisnosti od grada, lokacije i karakteristika same nekretnine.

U Beogradu, na najtraženijim studentskim lokacijama, zakup se kreće od 500 do 1.000 evra mesečno. Najviše cene beleže Vračar i Stari grad, gde se zakup kreće između 800 i 1.000 evra, dok se na Voždovcu i Zvezdari stanovi slične kvadrature izdaju za oko 500 do 750 evra.

Koliko košta zakup stana za više studenata Zakup stana od 90 kvadrata, koji najčešće odgovara potrebama više studenata koji dele stan sa cimerima, odnosno nekretninama sa dve ili tri spavaće sobe, kreće se u širokom rasponu od oko 450 evra mesečno u povoljnijim zonama Niša i Kragujevca do 1.800 evra u najskupljim delovima Beograda.

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U Novom Sadu su među najtraženijim lokacijama za studente centar grada, područje oko Univerzitetskog kampusa, Grbavica i Liman. Cene zakupa jednosobnih stanova kreću se od 500 do 750 evra u centralnim delovima grada, dok su povoljnije opcije dostupne u Petrovaradinu, gde se zakup kreće od 350 do 500 evra. Konkretno, u centru grada cene su između 600 i 750 evra, u okolini Univerzitetskog kampusa od 550 do 700 evra, na Grbavici od 500 do 650 evra, a na Limanu od 500 do 600 evra.

U Nišu se među lokacijama koje studenti najčešće biraju izdvajaju centar grada, Bulevar Nemanjića i Palilula. Zakup jednosobnog stana u centru kreće se od 400 do 500 evra mesečno, na Bulevaru Nemanjića od 300 do 450 evra, dok se na Paliluli može naći po ceni od 250 do 350 evra.

U Kragujevcu najtraženije studentske lokacije obuhvataju centar grada, Bubanj i Vašarište. Mesečni zakup stana od 50 kvadrata za jednog studenta u centru kreće se između 350 i 450 evra, na Bubnju od 300 do 450 evra, dok je Vašarište povoljnija opcija sa cenama od 250 do 400 evra.