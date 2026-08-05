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Jedna karta, cela Evropa, hiljade železničkih linija i potpuna sloboda da menjate planove usput. Upravo tako izgleda Interrail - jedan od najpopularnijih načina za istraživanje Evrope, koji već decenijama privlači putnike željne avanture, ali i one koji žele da putuju ekonomičnije i bez stresa.

Za razliku od klasičnih putovanja avionom, gde je svaka destinacija unapred isplanirana do detalja, Interrail nudi potpuno drugačiju filozofiju putovanja. Ovde nije važan samo cilj, već i ono što se događa između dve stanice.

Šta je zapravo Interrail?

Interrail je železnička propusnica koja omogućava neograničeno ili višestruko putovanje vozovima kroz čak 33 evropske zemlje uz jednu kartu.

Umesto kupovine pojedinačnih karata za svaku relaciju, putnik kupuje jednu propusnicu i bira kada i kojim vozovima će putovati, u skladu sa pravilima izabrane karte.

Interrail postoji još od 1972. godine, ali je poslednjih godina potpuno digitalizovan. Danas se karta koristi preko mobilne aplikacije, u kojoj se aktivira putovanje, planiraju rute i prikazuju karte kondukterima.

Jednostavnije nego ikada.

Kako funkcioniše Interrail karta?

Postoje dve osnovne vrste propusnica.

Global Pass omogućava putovanje kroz gotovo celu evropsku železničku mrežu.

One Country Pass namenjen je onima koji žele detaljnije da istraže samo jednu državu, poput Italije, Španije, Francuske ili Nemačke.

Foto: Ivan Andrejić

Kod Global Pass-a postoji više opcija. Možete, na primer, izabrati 7 dana u toku meseca, 10 ili 15 dana putovanja ili neograničeno putovanje tokom jednog, dva ili čak tri meseca. To znači da nije potrebno svakog dana biti u vozu. Mnogi putnici nekoliko dana istražuju jedan grad, a zatim nastavljaju dalje kada požele.

Da li građani Srbije mogu da koriste Interrail?

Da. Građani Srbije mogu kupiti Interrail Global Pass, baš kao i putnici iz država Evropske unije.

Jedino pravilo jeste da se najveći deo putovanja odvija van zemlje u kojoj putnik ima prebivalište, dok su za polazak i povratak predviđena posebna pravila, možete iskoristiti jedno putovanje ka inostranstvu i jedno kada se vraćate sa putovanja. Što u prevodu znači, ne možete da putujete sa Interrailom mesec dana po Srbiji, već samo u polasku i povratku ka vašem Interrail putovanju.

Zašto je putovanje vozom drugačije od putovanja avionom?

Avion vas vodi od aerodroma do aerodroma.

Voz vas vodi kroz samu Evropu. Dok putujete, pred očima se smenjuju alpski vrhovi, vinogradi Francuske, jezera Austrije, obala Italije ili mala nemačka sela.

Nema dugih čekanja na aerodromima, ograničenja za tečnost u ručnom prtljagu niti višesatnih procedura. Na većini železničkih stanica dovoljno je da dođete desetak minuta pre polaska voza.

Zbog toga mnogi upravo železnicu smatraju najopuštenijim načinom putovanja po Evropi.

Koliko unapred treba planirati?

Zavisi od stila putovanja. Ako želite maksimalnu fleksibilnost, dovoljno je rezervisati samo smeštaj za prvih nekoliko dana i okvirno isplanirati pravac.

Ako putujete tokom leta i planirate korišćenje brzih ili noćnih vozova, rezervacije je ipak bolje napraviti nekoliko nedelja unapred, jer se mesta često rasprodaju.

Najpovoljnije karte namenjene su mladima do 27 godina, dok postoje popusti i za seniore starije od 60 godina. Porodice imaju dodatnu pogodnost jer deca mogu putovati besplatno uz odrasle, u skladu sa pravilima programa.

Foto: Ivan Andrejić

Iako početna cena može delovati veća od jedne avionske karte, kada se saberu međunarodne železničke karte između više država, Interrail vrlo često predstavlja isplativije rešenje. Posebno za putnike koji planiraju obilazak više zemalja.

Male tajne koje iskusni Interrail putnici dobro znaju

Najlepša putovanja često nastaju onda kada se odstupi od plana.

Mnogi će reći da su najbolja mesta otkrili slučajno - grad u kojem su planirali da provedu samo nekoliko sati pretvorio se u omiljenu destinaciju, a voz u koji su ušli bez velikih očekivanja odveo ih je do prizora koje neće zaboraviti.

Interrail upravo zato pruža osećaj slobode koji je danas sve ređi. Možete promeniti plan u poslednjem trenutku, izaći na stanici koja vam deluje zanimljivo ili produžiti boravak tamo gde se osećate prijatno. Ne postoji mnogo načina putovanja koji to omogućavaju.

Nekoliko korisnih saveta pre polaska

Pre putovanja obavezno instalirajte Rail Planner aplikaciju, jer omogućava pregled redova vožnje čak i bez internet veze. Proverite da li su za planirane vozove potrebne rezervacije.

Birajte jutarnje ili dnevne polaske kada prolazite kroz planinske predele poput Švajcarske, Austrije ili Norveške - upravo tada pejzaži pružaju najlepše prizore.

Ne planirajte svaki sat putovanja. Upravo su spontanost i mogućnost promene planova ono po čemu se Interrail razlikuje od svih drugih oblika putovanja.

Evropa koja se ne upoznaje sa aerodroma

Interrail nije samo način da stignete od tačke A do tačke B.

To je prilika da upoznate Evropu onakvu kakva zaista jeste - kroz njene železničke stanice, male gradove, različite jezike, razgovore sa saputnicima i pejzaže koji se menjaju iza prozora voza.

Foto: Ivan Andrejić

Za neke će to biti prvo veliko samostalno putovanje. Za druge način da obiđu više zemalja bez komplikovanog planiranja.