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Kada se u Srbiji pomene letovanje u Španiji, gotovo svi prvo pomisle na Majorku, Valensiju, Alikante ili Barselonu. Poslednjih godina ove destinacije postale su sve popularnije među našim turistima, zahvaljujući povoljnijim avionskim kartama i velikom izboru smeštaja. Međutim, dok jug zemlje leti beleži temperature koje neretko prelaze 40 stepeni, sve više putnika počinje da traži drugačiju Španiju – onu u kojoj je moguće uživati na plaži bez iscrpljujućih vrućina.

Upravo zato sever zemlje poslednjih godina doživljava pravi turistički procvat. Atlantska obala, svežiji vazduh, bujna priroda i prijatnije letnje temperature učinili su da Baskija postane jedna od najpoželjnijih evropskih destinacija za one koji žele da spoje more, gastronomiju, kulturu i aktivan odmor.

Španija koja još nije osvojila srpske turiste

San Sebastijan - grad koji Španci nazivaju Donostija nije najveći u Baskiji, ali je bez dileme najlepši. Dovoljno elegantan da ga decenijama posećuju evropske kraljevske porodice, dovoljno opušten da u njemu možete provesti ceo dan šetajući uz okean i dovoljno autentičan da se ni u jednom trenutku ne osećate kao da ste na mestu koje je izgubilo svoj identitet zbog masovnog turizma.

Poslednjih godina San Sebastijan se sve češće nalazi na listama najboljih evropskih destinacija za letovanje upravo zbog prijatne klime. Dok su Mediteran i njegov jug sve topliji, atlantska obala postaje pravi spas za putnike koji žele da istražuju grad, uživaju na plaži i večeraju na otvorenom bez iscrpljujuće sparine. Nije slučajno što mnogi ovu promenu nazivaju novim trendom evropskog turizma – od juga ka severu.

Grad u kojem se spajaju okean, gastronomija i elegancija

Prva stvar koja ostavlja bez daha jeste plaža La Konča. Njena savršeno zakrivljena obala i gotovo nestvarno plava voda učinili su je jednom od najfotografisanijih gradskih plaža u Evropi. Iako je San Sebastijan na Atlantskom okeanu, more tokom leta poprima tirkizne nijanse kakve većina očekuje od Mediterana. Razlika je u tome što ovde nema nesnosnih vrućina. Dok se ostatak Španije bori sa tropskim temperaturama, u San Sebastijanu su letnji dani uglavnom između 24 i 28 stepeni, što omogućava da se jednako uživa i na plaži i u obilasku grada.

Foto: Ustupljene fotografije/ Ivan Andrejić

Ono što ovaj grad dodatno izdvaja jeste neverovatna količina zelenila. Brda koja ga okružuju spuštaju se gotovo do same obale, parkovi su uređeni poput botaničkih bašti, a šetališta uz more podsećaju na mondenska evropska letovališta s početka 20. veka. Nije slučajno što je upravo ovde španska kraljica Marija Kristina krajem 19. veka provodila leta, pretvorivši San Sebastijan u omiljeno odmaralište evropske aristokratije. Ta elegantna atmosfera ostala je sačuvana do danas.

San Sebastijan je grad koji je uspeo da spoji luksuz i opuštenost. Dok se ujutru ljudi kupaju na plaži, popodne sede u parkovima ili šetaju uz obalu, a uveče grad postaje jedna velika pozornica na kojoj se ispijaju vina i uživa u vrhunskoj hrani.

Foto: Ustupljene fotografije/ Ivan Andrejić

Mnogi će reći da je ovo gastronomska prestonica Španije. Na relativno malom prostoru nalazi se neverovatan broj restorana sa Mišlenovim zvezdicama, ali prava čar krije se u pinćosima, baskijskoj verziji tapasa. Gotovo svaki bar u starom gradu izlaže desetine malih kulinarskih remek-dela na šanku, pa je sasvim normalno da veče provedete obilazeći lokal po lokal, uz čašu baskijskog vina ili lokalne jabukovače, probajući zalogaj po zalogaj.

Za razliku od klasičnih turističkih destinacija, ovde nema potrebe da unapred planirate svaki obrok. Najlepši deo iskustva upravo je spontano otkrivanje malih porodičnih lokala u uskim ulicama starog grada, gde se recepti prenose generacijama.

Baskijska kultura i grad koji obožava film

San Sebastijan je mnogo više od prelepe plaže i dobre hrane. Svakog septembra postaje centar svetske kinematografije zahvaljujući jednom od najprestižnijih filmskih festivala u Evropi. Crvenim tepihom tokom decenija prošetali su najveći svetski glumci i reditelji – od Alfreda Hičkoka i Elizabet Tejlor do Meril Strip, Džonija Depa i Penelope Kruz. Ipak, za razliku od Kana ili Venecije, festival nije promenio karakter grada. Čak i kada se ovde okupe holivudske zvezde, San Sebastijan ostaje miran, elegantan i nenametljiv.

Poseban šarm daje mu i baskijska kultura, jedna od najzanimljivijih u Evropi. Baskijski jezik nema poznate srodnike među evropskim jezicima i smatra se jednom od najvećih lingvističkih misterija sveta. Natpisi na ulicama, tradicionalna arhitektura, lokalni običaji i snažan regionalni identitet čine da imate utisak kao da ste stigli u sasvim drugu zemlju, iako se nalazite u Španiji.

Foto: Ustupljene fotografije/ Ivan Andrejić

Baskijci su posebno ponosni na svoju tradiciju, ali istovremeno veoma otvoreni prema posetiocima. Upravo ta kombinacija autentičnosti i gostoprimstva ostavlja snažan utisak na većinu turista. Ovde se lako uklopite u ritam života koji podrazumeva duge šetnje, dobra vina, razgovore na trgovima i uživanje u svakodnevnim sitnicama.

Savršena baza za istraživanje severne Španije

San Sebastijan je odlična polazna tačka i za istraživanje ostatka Baskije. Na manje od sat vremena vožnje nalaze se Bilbao sa čuvenim Gugenhajm muzejem, slikovita ribarska mesta poput Getarije i Zumaje, kao i dramatične atlantske litice koje izgledaju kao da su izašle iz filmskog kadra.

Možda upravo u tome leži najveća prednost ovog grada. To nije destinacija na kojoj ćete samo provesti sedam dana na plaži. Ovde svaki izlet vodi do novog pejzaža, svakodnevna šetnja otkriva novu ulicu punu života, a svaki obrok postaje malo gastronomsko putovanje.

Foto: Ustupljene fotografije/ Ivan Andrejić

U vremenu kada klimatske promene menjaju način na koji putujemo, sve više ljudi bira mesta gde je moguće uživati u letu bez ekstremnih temperatura. Sever Španije savršeno odgovara tom novom trendu, a San Sebastijan predstavlja njegov najlepši dragulj.

Možda ga još uvek nema na listi omiljenih letovališta srpskih turista, ali upravo je to njegova najveća prednost. Dok se na mediteranskim plažama traži mesto više, ovde ćete pronaći kombinaciju prirode, kulture, vrhunske hrane, prelepog mora i atmosfere koja osvaja bez velike pompe.

Ako ove godine želite da upoznate drugačiju Španiju – onu zeleniju, elegantniju i mirniju - San Sebastijan bi mogao da vas prijatno iznenadi. A postoji velika šansa da će, posle prve posete, postati jedno od onih mesta kojima ćete se uvek vraćati.