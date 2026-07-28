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U vremenu kada je svaki kvadratni metar dragocen, dizajneri enterijera ponovo su otkrili praktično rešenje koje je bilo izuzetno popularno pre nekoliko decenija. Reč je o garderoberima sa ogledalima na vratima, koji mogu da učine da prostor izgleda znatno veći i svetliji, bez ikakvog renoviranja.

Nekada zaštitni znak mnogih domova, ovaj komad nameštaja danas se vraća na velika vrata i postaje jedan od vodećih trendova u uređenju enterijera.

Garderober sa ogledalima ponovo je hit

Pre desetak godina mnogi su odustajali od klasičnih ormara sa ogledalima i birali plakare rađene po meri. Međutim, trendovi se ponovo menjaju.

Sve više ljudi oprema manje stanove, pa gotovi garderoberi sa ogledalima predstavljaju znatno pristupačnije rešenje od skupih ugradnih ormara, a istovremeno nude dovoljno prostora za odlaganje garderobe i drugih stvari.

Današnji modeli više ne liče na masivne plakare iz prošlosti. Karakterišu ih jednostavne linije, minimalistički dizajn, glatke površine i boje koje se lako uklapaju i u moderne i u klasične enterijere.

Posebno su popularni modeli sa kliznim vratima, jer omogućavaju lakše korišćenje čak i u manjim spavaćim sobama gde nema mnogo prostora između kreveta i ormara.

Zašto ogledala čine da prostor izgleda veće?

Najveća prednost garderobera sa ogledalima jeste optički efekat koji stvaraju. Ogledala reflektuju prirodnu svetlost, ali i ostatak prostorije, zbog čega soba deluje svetlije, prostranije i otvorenije.

Najbolji efekat postiže se ako ormar postavite naspram prozora ili uz duži zid, jer se tada dodatno pojačava osećaj dubine prostora.

Jedan komad nameštaja, više funkcija

Pored toga što služi za odlaganje garderobe, ovakav ormar ujedno zamenjuje veliko zidno ogledalo ili ogledalo na toaletnom stočiću.

Na taj način oslobađa se dodatni prostor, a enterijer izgleda urednije i jednostavnije. Upravo zbog te multifunkcionalnosti garderoberi sa ogledalima ponovo postaju jedan od najtraženijih komada nameštaja, naročito u manjim stanovima gde je svaki centimetar važan. Zato ne čudi što se ovaj bezvremenski klasik vraća među vodeće trendove uređenja enterijera i u 2026. godini.