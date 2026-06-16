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Dolazak velikog broja državljana Rusije u Novi Sad poslednjih godina značajno je uticao na tržište izdavanja stanova, a iskustva pojedinih zakupaca sada su objedinjena na internet mapi nazvanoj „Crna lista stanova“.

Reč je o javno dostupnoj Gugl mapi na kojoj korisnici ostavljaju primedbe i opisuju neprijatna iskustva sa iznajmljivanjem nekretnina u Srbiji, a među gradovima sa najvećim brojem prijava nalazi se upravo Novi Sad, piše novosadski Dnevnik.

Prema podacima dostupnim na mapi, najveća koncentracija prijava zabeležena je u delovima grada u kojima je poslednjih godina boravio veliki broj stranih državljana, na prostoru Rotkvarije, Starog grada i Podbare. U komentarima se najčešće pominju problemi sa vraćanjem depozita, stanjem nekretnina i odnosom pojedinih vlasnika prema zakupcima.

Jedna od najčešćih primedbi odnosi se na zadržavanje depozita nakon iseljenja. Pojedini stanari navode da im novac nije vraćen uz obrazloženja da su potrebni dodatni troškovi za krečenje, čišćenje ili sanaciju navodnih oštećenja. Kako tvrde korisnici, deo sporova nastajao je zbog nepreciznih ili usmenih dogovora, pa su zakupci često ostajali bez mogućnosti da dokažu šta je prvobitno bilo ugovoreno.

Foto: Kurir

Na mapi se mogu pronaći i komentari koji se odnose na kvalitet samih stanova. Stanari navode da su problemi vlaga, buđ, loša izolacija i dotrajala stolarija, zbog čega su tokom zimskih meseci imali znatno veće troškove grejanja. U pojedinim slučajevima pominju se i problemi sa instalacijama, kao i prisustvo insekata, dok neki korisnici tvrde da fotografije iz oglasa nisu odgovarale stvarnom stanju nekretnine. Jedna Ruskinja dala je opis neugodnog iskustva sa stanodavkom i insektima.

- Želim da upozorim sve na veoma problematičan stan i njegovu nepredvidivu stanodavku. Budite veoma oprezni - ona ima nekoliko stanova za izdavanje u istom dvorištu. Uselila sam se tokom zime, tako da u početku nisam primetila nikakve probleme. Ali kako se vreme otopljavalo, celo dvorište je postalo zaraženo bubašvabama, koje su počele da padaju sa plafona u stanu. Prvog meseca sam pokušavala da rešim problem sama i uz pomoć zvaničnih službi, ali ni suzbijanje štetočina ni krpljenje zidova nisu pomogli. Našla sam osušeni otrov u krevetu i ispod nameštaja; gazdarica je očigledno znala za problem. Nakon što sam se hitno iselila, gazdarica je zadržala depozit i pokušala da me prevari i uceni do suda, zahtevajući plaćanje do kraja ugovora po prevarantskom ugovoru – napisala je ova žena.

Za strane državljane dodatni izazov predstavljala je i procedura prijave boravka. U pojedinim komentarima navodi se da vlasnici nisu raspolagali potrebnom dokumentacijom ili nisu želeli da učestvuju u postupku izdavanja takozvanog belog kartona, što je zakupcima stvaralo dodatne administrativne probleme.

Pored tehničkih nedostataka, deo prijava odnosi se i na komunikaciju sa vlasnicima stanova. Pojedini zakupci navode da su imali nenajavljene posete, primedbe na raspored nameštaja ili komentare u vezi sa načinom korišćenja stana. Takva iskustva, kako ističu, stvarala su osećaj nesigurnosti i narušavala privatnost.