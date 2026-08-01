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Pucanje vertikale u zgradi ne znači da račun automatski pripada vlasniku stana u kojem se voda pojavila. Cev može da pukne u njegovom kupatilu, a da i dalje predstavlja zajednički deo zgrade. Odgovornost zavisi od tačnog mesta kvara, namene cevi i toga da li instalacija služi svim stanovima ili samo jednom. Tek kada se to utvrdi, može se odrediti ko plaća popravku, a ko oštećene zidove, podove i stvari.

Pucanje vertikale u zgradi: Ko je odgovoran?

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, zajedničkim delovima smatraju se i vodovodne i kanalizacione instalacije namenjene zajedničkom korišćenju. Kada voda potiče iz takve instalacije, za nastalu štetu odgovara stambena zajednica. Ako je pukao deo instalacije koji služi samo jednom stanu, odgovornost se usmerava prema njegovom vlasniku, naročito ako cev nije održavana ili su na njoj nestručno izvedeni radovi. Da bi se odgovornost za pucanje vertikale u zgradi pravilno utvrdila, nije dovoljno ustanoviti samo u kojem se stanu voda izlila.

Kada se ne može utvrditi da li šteta potiče iz zajedničkog dela ili instalacije jednog stana, zakon predviđa solidarnu odgovornost stambene zajednice i vlasnika posebnih delova. Upravnik ne plaća štetu lično samo zato što upravlja zgradom, ali može odgovarati ako ne reaguje na prijavljeni kvar i time doprinese povećanju štete.

Kada je vertikala zajednička, a kada pripada jednom stanu?

Najčešća greška je podela prema kojoj je svaka vertikalna cev zajednička, a svaka horizontalna cev privatna. Zakon odgovornost ne određuje samo prema položaju ili smeru cevi. Presudno je kome konkretan deo instalacije služi.

Glavna vertikalna cev na koju je povezano više stanova po pravilu predstavlja zajednički deo zgrade. Priključna cev koja od vertikale vodi do sudopere, bojlera, vodokotlića ili drugog uređaja i služi samo jednom stanu po pravilu pripada vlasniku tog stana. Zato se pucanje vertikale u zgradi ne može pripisati vlasniku samo zato što cev prolazi kroz njegovo kupatilo ili kuhinju. Tačno mesto kvara i namenu oštećene cevi mora da utvrdi stručno lice.

Kome se prijavljuje pucanje cevi?

Kada se dogodi pucanje vertikale u zgradi, vlasnik treba odmah da obavesti upravnika ili profesionalnog upravnika. Izliv vode kojim su ugroženi stanovi i druga imovina predstavlja razlog za hitnu intervenciju.

Upravnik mora da preduzme odgovarajuće mere odmah po saznanju, a najkasnije u roku od 48 časova ako iz objektivnih razloga nije mogao ranije. To nije rok u kojem popravka mora biti završena, već krajnji rok za reagovanje i organizovanje potrebnih radova. Ako se do zajedničke cevi može doći samo kroz stan, vlasnik mora da omogući pristup. On ima pravo da prostor nakon intervencije bude vraćen u prethodno stanje ili da mu se nadoknadi šteta pričinjena tokom otvaranja zida, poda ili instalacionog šahta.

Kako se dokazuje mesto kvara?

Pucanje vertikale u zgradi mora biti precizno opisano u zapisniku vodoinstalatera ili službe održavanja. U dokumentu treba navesti tačno mesto kvara, uzrok curenja i podatak da li oštećena cev služi jednom ili većem broju stanova. Formulacija „pukla vertikala“ nije dovoljna za utvrđivanje odgovornosti.

Pre čišćenja i sanacije treba fotografisati vlagu, plafone, zidove, podove i oštećene stvari. Prijavu upravniku treba poslati i pisanim putem, a zatim sačuvati prepisku, ponude i račune za izvedene radove. Ako nastane spor, nalaz građevinskog ili mašinskog veštaka može biti presudan. I praksa Vrhovnog suda pokazuje koliko je važno utvrditi vezu između izvora curenja i konkretnih oštećenja.

Ko plaća cev, a ko sanaciju stana?

Pucanje vertikale u zgradi stvara dve vrste troškova. Prvi se odnosi na popravku same cevi, a drugi na sanaciju stanova i stvari koje je voda oštetila. Ako je pukla zajednička instalacija, njena popravka finansira se iz sredstava stambene zajednice. Nedostatak novca na računu zgrade ne ukida njenu odgovornost. On može uticati na način i brzinu isplate, ali ne menja odgovor na pitanje ko je dužan da plati. Ako je cev oštetio vlasnik, zakupac ili izvođač radova, stambena zajednica može naknadno zahtevati povraćaj troškova.

U naknadu štete mogu ući sušenje, malterisanje, krečenje, zamena poda i popravka ili zamena oštećenih stvari. Cilj je vraćanje imovine u stanje pre izlivanja vode, a ne finansiranje kompletnog renoviranja stana.

Može li osiguranje da nadoknadi štetu?

Ako je pucanje vertikale u zgradi pokriveno polisom, naknada se može tražiti od osiguravajućeg društva. Treba proveriti da li stambena zajednica ima osiguranje zajedničkih delova i odgovornosti prema trećim licima, kao i da li vlasnik poseduje polisu osiguranja stana. Narodna banka Srbije savetuje da se osiguravač obavesti odmah i da se proveri da li je pre sanacije potreban izlazak procenitelja. Zaustavljanje vode ne treba odlagati, ali oštećenja treba dokumentovati pre popravke kad god je to moguće.