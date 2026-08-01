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Sa prosečnim primanjima koja zahtevaju pažljivo planiranje svakog rashoda, najstariji sugrađani razvili su posebnu strategiju kupovine. Njihova potrošačka korpa izuzetno je specifična, a struktura rashoda pokazuje da se novac primarno usmerava na tri ključne kategorije: osnovne životne namirnice, lekove i redovno izmirivanje mesečnih računa.

Za razliku od mlađih generacija koje češće kupuju impulsivno i prate trendove, penzioneri u kupovinu odlaze sa unapred pripremljenim spiskom i jasnim budžetom. Trgovci odlično znaju navike ove populacije, zbog čega se akcije, penzionerski popusti i vikend-sniženja u velikim marketima pažljivo planiraju upravo prema njihovim potrebama.

Osnovne životne namirnice: Fokus na domaće i trajne proizvode

U delu hrane i pića, penzioneri se najčešće opredeljuju za osnovne, tradicionalne artikle koji čine bazu svakodnevne ishrane. Na samom vrhu liste kupovine nalaze se hleb, mleko i mlečni proizvodi (jogurt, mladi sir i kiselo mleko), kao i sveže meso - najčešće piletina i svinjetina, i to na akcijskim sniženjima.

Pored svežih namirnica, značajan deo korpe čine trajni artikli poput brašna, ulja, šećera, pirinča i testenina. Penzioneri često kupuju ove proizvode u većim količinama kada su na popustu, stvarajući kućne zalihe kako bi preduhitrili eventualna poskupljenja i osigurali stabilnost kućnog budžeta.

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Lekovi i apoteka: Druga najveća stavka u mesečnom budžetu

Pored hrane, apoteke predstavljaju mesto gde penzioneri ostavljaju najveći deo svojih mesečnih primanja. Odmah po prijemu penzije, značajan iznos odlazi na doplate za lekove na recept, ali i na preparate koji se kupuju u slobodnoj prodaji.

Na listi najtraženijih artikala u apotekama nalaze se lekovi za kardiovaskularne bolesti, pritisak, dijabetes i hronične reume. Takođe, najstariji kupci redovno pazaruju suplemente poput vitamina C, D3, magnezijuma i preparata za zglobove i cirkulaciju, gde se takođe strogo gleda odnos cene i količine pakovanja.

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Domaća kućna hemija i lična higijena: Vernost proverenim brendovima

Kada je reč o sredstvima za održavanje higijene doma i ličnu negu, penzioneri pokazuju visoku vernost tradicionalnim i domaćim brendovima na kojima su odrasli. U njihovim korpama retko ćete videti skupe uvozne deterdžente ili egzotične kozmetičke preparate.

Najčešće se kupuju klasični prašak za veš, sapuni, paste za zube, deterdžent za sudove i tečnost za pranje podova. U ovoj kategoriji dominantan faktor pri izboru je trajanje proizvoda i njegova funkcionalnost, dok se estetski i marketinški dodaci uglavnom zanemaruju.

Sezonska pijaca i domaća zimnica: Pijaca kao nezaobilazna stanica

Pored supermarketa, zelene pijace su omiljeno mesto za kupovinu najstarijih sugrađana, ne samo zbog svežih proizvoda već i zbog socijalnog momenta i mogućnosti direktnog cenkanja. Penzioneri su najredovniji kupci sezonskog voća i povrća.

U proleće i leto najviše se kupuju sezonske salate, krompir, luk i paradajz, dok u ranu jesen nastupa masovna kupovina paprike, kornišona, kupusa i šljiva za pripremu domaće zimnice imajući u vidu da se priprema zimnice kod kuće i dalje posmatra kao važan vid uštede hrane za zimske mesece.

Foto: JKP Beogradske pijace

Komunalije i komšijska solidarnost: Prvo računi, pa sve ostalo

Iako nisu direktan deo trgovačke korpe, mesečne obaveze prema državi i javnim preduzećima diktiraju koliko će penzionerima ostati za prodavnicu. Statistika pokazuje da su penzioneri najredovnije platiše u Srbiji, koji prve dane nakon penzije koriste za plaćanje računa za struju, grejanje i infostan kako bi ostvarili popuste na redovno izmirivanje.

Nakon što se plate računi i odvoji novac za lekove, ostatak budžeta se deli na dane do sledeće penzije. Zanimljivo je da značajan broj penzionera od svog skromnog budžeta uspeva da odvoji i manje iznose za poklone unucima, najčešće u vidu slatkiša, čokolada ili malih džeparaca.

Kupac koji diktira trendove u trgovini

Sve u svemu, penzioneri bez dileme predstavljaju stabilan i izuzetno važan segment maloprodajnog tržišta. Njihove navike pokazuju visoku finansijsku disciplinu, racionalnost i sposobnost prilagođavanja ekonomskim uslovima.

Trgovinski lanci koji uspeju da prepoznaju njihove potrebe kroz ciljane popuste, pristupačne cene osnovnih namirnica i pregledne radnje bez velikih gužvi, obezbeđuju sebi najlojalniju grupu kupaca koja ne menja lako svoje navike.