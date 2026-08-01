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Nova rasprava o visokim cenama na italijanskoj obali izbila je nakon što je turista na društvenim mrežama objavio fotografiju natpisa prema kojem se punjenje flašice pijaćom vodom naplaćuje jedan evro. Vlasnik kupališta tvrdi da za to postoji opravdan razlog.

Iznenadile ga cene ležaljki i suncobrana

Incident se dogodio u mestu Noli, u italijanskoj regiji Liguriji, gde je turist Enco Gvera (Enzo Guerra) posetio jedno od lokalnih kupališta. Kako je napisao na društvenim mrežama, za dve ležaljke i suncobran prvo mu je ponuđena cena od 100 evra. Nakon što je izrazio iznenađenje zbog visokog iznosa, zaposleni su mu, kako tvrdi, ponudili istu uslugu za 80 evra.

Međutim, ono što ga je najviše iznenadilo nije bila cena ležaljki, već nešto sasvim drugo.

Naplaćuje se punjenje flašice pijaćom vodom

Turista je primetio natpis na kojem piše da se punjenje flašice pijaćom vodom naplaćuje jedan evro. Fotografisao je obaveštenje i objavio ga na društvenim mrežama, gde je izazvalo brojne reakcije i raspravu o sve višim cenama na italijanskim plažama.

Istakao je da ne osporava pravo vlasnika da sami određuju cene svojih usluga, ali smatra da je naplata punjenja flašice vodom preterana.

Vlasnik kupališta odbacuje kritike

U kupalištu „Al Chiosco“, gde je fotografija nastala, nisu se složili sa kritikama turiste. Vlasnik Đovani Ričio (Giovanni Riccio) rekao je da je turist pre objave trebalo da pita kako njihov sistem funkcioniše. Naglasio je da se naplata od jednog evra ne zasniva na želji za dodatnom zaradom, nego na nastojanju da se smanji količina plastičnog otpada.

Cilj je smanjiti upotrebu plastike

Prema rečima vlasnika i njegovih zaposlenih, kupalište već godinama pokušava da smanji korišćenje plastike u svom poslovanju. Objasnili su da su ranije koristili vodu u ambalaži od tetrapaka, ali nakon promena u nabavci odlučili su da pređu na drugačiji sistem. Upravo zbog toga gostima nude mogućnost ponovnog punjenja flašica uz simboličnu naknadu od jednog evra.