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Tokom leta ne smetaju nam samo visoke temperature, već i povećana vlažnost vazduha u pojedinim krajevima. Topao vazduh može da zadrži više vlage, pa se često stvara neprijatan osećaj sparine. U takvim uslovima telo se teže hladi prirodnim isparavanjem znoja, zbog čega se osećamo umornije i iscrpljenije.

Ali da li ste znali da na vašem klima-uređaju postoji opcija koja može da reši taj problem, a pritom i da smanji račune za struju?

Iako je mnogi zanemaruju, ova funkcija može biti idealno rešenje kada vam nije toliko vruće koliko vam smeta težak i lepljiv vazduh u domu.

Dry Mode, odnosno režim za odvlaživanje vazduha, osmišljen je da smanji količinu vlage u prostoriji bez značajnog snižavanja temperature.

Kada ga uključite, klima-uređaj radi drugačije nego u standardnom režimu hlađenja. Kompresor i ventilator rade sporije i povremeno, dok uređaj preko rashladnih elemenata uklanja višak vlage iz vazduha. Na taj način vazduh postaje suvlji, a boravak u prostoriji prijatniji.

Da li klima hladi dok radi u režimu Dry Mode?

Da, ali ne u istoj meri kao kada je uključen standardni režim hlađenja.

Tokom rada u režimu Dry Mode, klima ipak prolazi kroz proces hlađenja kako bi mogla da kondenzuje vlagu iz vazduha. Zbog toga temperatura u prostoriji može da se spusti za jedan do nekoliko stepeni, ali osnovni cilj ovog režima nije hlađenje, već uklanjanje viška vlage.

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Drugim rečima, prostor će biti prijatniji za boravak, ali ne treba očekivati isto toliko snažno rashlađivanje kao kada je uključen režim Cool.

Kada koristiti režim Dry Mode?

Ova funkcija je najkorisnija: