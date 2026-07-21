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Dok klima-uređaj hladi prostoriju, iz njega svakodnevno izlaze litri kondenzovane vode. Većina ljudi tu vodu jednostavno pusti u odvod, ali stručnjaci ističu da ona može imati brojne praktične primene u domaćinstvu.

Količina vode koja nastaje zavisi od temperature i vlažnosti vazduha, ali tokom toplih i sparnih dana jedan klima-uređaj može proizvesti između 8 i 15 litara kondenzovane vode dnevno. Kondenzovana voda nastaje kada se vlaga iz toplog vazduha pretvara u kapljice na hladnom isparivaču klima-uređaja. Kod prenosnih uređaja sakuplja se u rezervoaru, dok se kod zidnih modela najčešće odvodi kroz odvodnu cev.

Prema dostupnim istraživanjima, ova voda nije namenjena za piće, ali može biti veoma korisna za brojne druge potrebe u domaćinstvu.

Za šta se može koristiti?

Kondenzovana voda može da posluži za:

zalivanje ukrasnog bilja i bašte,

punjenje pegle na paru,

ispiranje WC šolje,

različite tehničke i kućne potrebe za koje nije neophodna pijaća voda

Istraživanje sprovedeno u Palestini pokazalo je da kvalitet kondenzovane vode uglavnom ispunjava uslove za navodnjavanje biljaka. Naučnici ipak naglašavaju da se ova voda ne sme piti bez odgovarajuće obrade, jer pojedini parametri ne zadovoljavaju standarde za pijaću vodu.

Do sličnih zaključaka došli su i istraživači u Omanu. U njihovoj studiji ispitivane su različite metode dezinfekcije kondenzovane vode, a rezultati pokazuju da bi, nakon odgovarajuće obrade, mogla imati i širu primenu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se takva voda ne može smatrati bezbednom za piće bez dodatne filtracije i dezinfekcije.