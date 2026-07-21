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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja. On je na sednici skupštinskog Odbora za poljoprivredu saopštio da je na tu poziciju imenovao Ljiljanu Ivanjac, načelnicu veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu.

Glamočić je naveo da će Ivanjac biti zadužena za koordinaciju svih mera i aktivnosti usmerenih na suzbijanje afričke kuge svinja.

Ministar je na Odboru za poljoprivredu izjavio i da je afrička kuga svinja trenutno registrovana u sedam okruga u Srbiji, kao i da je zaključno sa 20. julom uginula 29.241 svinja.

Glamočić je prošle nedelje održao sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog rukovodstva, na kojem je doneta odluka o maksimalnom pooštravanju kaznenih mera kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Prethodno je ministar razgovarao i sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu, a nakon obilaska zaraženih područja izjavio je da nadležne službe nisu obavile svoj posao na odgovarajući način i da je zbog toga neophodno povećati budnost svih učesnika.

Na teritoriji svake jedinice lokalne samouprave formiran je operativni tim koji ima zadatak da sprovodi kontrolu, nadzor i kažnjavanje odgovornih. Takođe je najavljena i zabrana sakupljanja vrganja u područjima koja su označena kao ugrožena.

Na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima 9. jula izvršena je eutanazija više od 11.000 svinja zaraženih afričkom kugom. Tom prilikom ministar Glamočić je istakao da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način za sprečavanje širenja ove zarazne bolesti.

Tokom te akcije eutanazirano je oko 1.100 priplodnih krmača, približno 5.000 prasadi i više hiljada tovnih svinja.

Ljudi koji se ne pridržavaju propisanih mera predstavljaju jedne od glavnih prenosioca virusa, dok su divlje svinje prirodni rezervoar zaraze.

Afrička kuga svinja je zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude.

Virus se može preneti kontaktom sa zaraženim životinjama, ali i putem kontaminirane hrane, opreme, odeće i vozila.