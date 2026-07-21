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OTP banka je potpisala ugovor sa konzorcijumom fondova privatnog kapitala kojima upravljaju Blackstone i DNB banka, o akviziciji Luminora, treće najveće bankarske grupe u baltičkom regionu. Tokom poslednjih godina, Luminor je značajno ojačao svoj poslovni model, proširio svoju franšizu klijenata i unapredio digitalizaciju svog poslovnog modela – jačajući svoju ulogu univerzalne, panbaltičke banke koja opslužuje Estoniju, Letoniju i Litvaniju.

OTP banka će dodatno podržati rast Luminora nadograđujući se na njegove postojeće snage, tržišnu poziciju i odnose sa klijentima. Kao strateški investitor koji već opslužuje preko 17,5 miliona klijenata, OTP Grupa ima za cilj da uspostavi dugoročno prisustvo u baltičkom regionu i, putem Luminora, aktivno doprinese finansijskom zdravlju svojih klijenata na svojim ključnim tržištima. Potpisivanje ugovora označava važnu prekretnicu u daljem međunarodnom razvoju OTP-a. Akvizicijom Luminora, OTP Grupa dodatno jača svoju poziciju vodeće bankarske grupe u Centralnoj i Istočnoj Evropi, uz istovremen ulazak na nova tržišta u razvoju u baltičkom regionu. Kao rezultat transakcije, ukupna imovina OTP Grupe će se povećati za oko 13%, dok će udeo poslovanja u evrozoni u neto kreditima Grupe porasti sa trenutnih 42% na 50%. Péter Csányi, izvršni direktor OTP banke, s tim u vezi navodi:

„Akvizicija Luminora nije samo geografsko proširenje; ona predstavlja strateški ulazak u razvijen, stabilan region sa značajnim potencijalom rasta. Kao jedna od vodećih bankarskih grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi, OTP Grupa je tokom proteklih decenija pokazala svoju sposobnost da stvara vrednost na novim tržištima. Ulažemo kapital, likvidnost i tehnološko znanje u kupljene banke i primenjujemo dugoročni vlasnički pristup. Nadograđujući se na snažnu tržišnu poziciju Luminora, naš cilj je da dodatno ojačamo ulogu banke u baltičkim državama i doprinesemo razvoju finansijskog sistema regiona, kreditnoj aktivnosti i finansijskim inovacijama“. Wojciech Sass, izvršni direktor Luminora, rekao je:

„Ova transakcija predstavlja važan korak u našem razvoju. I Luminor i OTP dele jasnu posvećenost klijentima, stvaranju dugoročne vrednosti i finansiranju realne ekonomije naših domaćih tržišta. Kao deo OTP-a, Luminor će imati podršku iskusne međunarodne bankarske grupe sa snažnim prisustvom širom Centralne i Istočne Evrope. Želim da se zahvalim zaposlenima u Luminoru na njihovom doprinosu razvoju Luminora i na njihovoj stalnoj posvećenosti i podršci našim klijentima i baltičkim ekonomijama“.

Okončanje transakcije zavisi od dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja. O OTP-u OTP Grupa je vodeća bankarska grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja opslužuje 17,5 miliona klijenata u 11 zemalja. Tokom protekle dve decenije, Grupa je ostvarila veliki uspeh u inostranim akvizicijama i integracijama, uspešno okončavši 25 akvizicija banaka od 2001. godine. Njena strategija je da uspostavi vodeće tržišne pozicije putem dugoročnih ulaganja, kombinujući snažan kapital i likvidnost sa stručnošću u oblastima digitalnog bankarstva, upravljanja rizicima i poslovne izvrsnosti. Ukupna imovina Grupe prelazi 130 milijardi evra, uz ostvareni povraćaj na kapital od preko 21% u 2025. godini. OTP banka je listirana na Budimpeštanskoj berzi od 1995. godine i ima diverzifikovanu strukturu akcionara, bez državnog vlasništva.

Bankarska grupa je poslednjih godina dobila brojne međunarodne nagrade kao priznanje za svoje izuzetne rezultate. Na osnovu objektivnih pokazatelja učinka, zauzela je drugo mesto na rang listi efikasnosti evropskih banaka S&P Global Market Intelligence za 2025. godinu. Pored toga, časopis „The Banker“ je treću godinu zaredom proglasio OTP banku najvećom bankom u Centralnoj i Istočnoj Evropi. U najnovijoj rang listi časopisa „Forbes Global 2000“, OTP banka je uvrštena među 400 najboljih kompanija na svetu na osnovu pokazatelja finansijskog učinka. O Luminoru Luminor je treći najveći pružalac finansijskih usluga u baltičkom regionu koji svoje usluge pruža pojedincima, porodicama i kompanijama. U 2025. godini, banka je ostvarila neto dobit od 158 miliona evra, uz povraćaj na kapital od 8,6%. Njena kapitalna pozicija je posebno jaka, sa CET1 koeficijentom od 20,2% i ukupnim pokazateljom adekvatnosti kapitala od 24,6% na dan 31. decembra 2025. godine. Promo